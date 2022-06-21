Bodrum Belediyesi Çalışanlarına Promosyon Müjdesi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye A.Ş. çalışanlarının yüzünü güldürecek promosyona imza attı. Belediye çalışanlarının maaşlarının yatırılacağı banka ve personele ödenecek promosyon miktarının belirlenmesi amacıyla yapılan ihaleyi, en yüksek maaş promosyonu ödemeyi teklif eden Yapı Kredi Bankası Bodrum Karya Şubesi kazandı.

İhale sonrasında Bodrum Belediyesi ile Yapı Kredi Bankası Bodrum Karya Şubesi arasında Bodrum Belediye AŞ personeli için toplantı salonunda 3 yılı kapsayan sözleşme imzalandı. Düzenlenen imza törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yapı Kredi Bankası Bodrum Karya Şubesi Müdürü Sevil Özcan, Ticari Portföy Yöneticisi Seval Basan ile Belediye AŞ Genel Müdürü Faruk Ulusoy katıldı.

"PROMOSYON ANLAŞMASINI İMZALAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM"

Sözleşme töreninde Başkan Aras, ilk maaş döneminde promosyon ödemelerinin personellerin hesabına yatırılacağını ifade ederken bankaya ve şube müdürüne teşekkür etti. Aras, "Artan yüksek enflasyon ve ağır ekonomik koşullar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan personelimize bir nebze katkı sunacak olan promosyon anlaşmasını imzalamaktan mutluluk duyuyorum. Emekçi arkadaşlarımın haklarını sonuna kadar koruyacağız" dedi.

"PERSONEL BAŞINA 13 BİN 50 TL BİR KEREDE ÖDEME YAPILACAK"

Yapı Kredi Bankası Bodrum Karya Şubesi Yetkilileri ise Belediye'ye hizmet vermekten mutluluk duyduklarını, her zaman belediyenin yanında olduklarını belirtti. 2022-2025 sürecini kapsayan promosyon anlaşması hakkında Belediye A.Ş. Genel Müdürü Faruk Ulusoy, personelin promosyon ödemesi ile ilgili, "Yapı Kredi Karia Şubesi ile 3 yıllık anlaşma gerçekleştirdik. Promosyon anlaşması ile personel başına 13 bin 50 TL bir kerede ödeme yapılacak. Şu anda Bodrum'da yapılan en yüksek promosyon ihalesini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Anlaşma yaptığımız başlangıç personel sayımız 739 idi. Ama bunun üzerine %10'a kadar daha ilave yapabiliyoruz. Yapı Kredi'nin vereceği promosyon ile yaklaşık 819 personelimiz promosyondan faydalanabilecek. Tüm personelimize hayırlı olsun" dedi.

Yapı Kredi Bankası Bodrum Karya Şubesi ile yapılan promosyon anlaşmasıyla, Belediye A.Ş.'de çalışan 819 personele, 13 bin 50 TL ödeme Yapı Kredi'den alınacak ilk maaş döneminde yapılacak.

ANKA / Yerel