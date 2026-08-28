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Bilecik'te Bocce Maçında Dostluk Kazandı

Bilecik'te Bocce Maçında Dostluk Kazandı
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Bilecik Huzurevi ekibi, Yetişkin Gençler Bocce Ligi'ndeki son maçında Bursa İnegöl Huzurevi ekibiyle karşılaştı. Müsabakada skordan çok dostluk ve sosyal dayanışma öne çıktı. Maç sonrası iki ekip bir araya gelerek sohbet etti. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, kurumlar arası dostlukların kalıcı olduğunu belirtti ve İnegöl Huzurevi ekibine teşekkür etti.

Bilecik'te düzenlenen bocce maçında dostluk kazandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevi ekibi, Yetişkin Gençler Bocce Ligi'ndeki son maçında Bursa İnegöl Huzurevi ekibiyle karşılaştı. Müsabakada skorun yanı sıra dostluk ve sosyal dayanışma ön plana çıktı. Karşılaşmanın ardından iki huzurevi ekibi bir araya gelerek sohbet etti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Sporun birleştirici gücüyle büyüklerimizin hem sosyal hayata katılımlarını destekliyor hem de kurumlar arasında güzel dostlukların kurulmasına vesile oluyoruz. Skorlar unutulur, ancak bu güzel buluşmalar ve dostluklar kalıcı olur. Nazik ziyaretleri ve güzel ev sahiplikleri için İnegöl Huzurevi ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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