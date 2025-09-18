Böbrek Nakli ile Yeni Bir Hayata Adım Attılar

Böbrek yetmezliği tanısıyla yıllarca diyalize bağımlı hayat süren Yüzbaşı Tansu Hatipoğlu (42) kadavradan nakil olduğu günün yıl dönümünde dünya evine girdi. Hatipoğlu, "Yeni hayatımın ilk yaşını da kutluyorum" dediği 17 Eylül'de Melis Bozkayalar (31) ile ömür boyu birlikteliğe imza atarken, mutluluklarının en önemli tanıkları ameliyat ekibinden Uzm. Dr. Işık Özgü ile aynı kadavranın ikinci böbreğinin nakledildiği öğretmen Tuğçe Kurt (52) oldu. Tüm konuklar çifte sağlık ve mutluluklar diledi.

Hatipoğlu, silahlı kuvvetlerin çakı gibi yüzbaşısı iken 2007 yılında böbrek sağlığı bozuldu. GATA'da sürekli doktor takibi ve ilaç tedavileriyle 10 yıl geçiren Hatipoğlu'nun böbrekleri sonunda iflas etti. Böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağlanan, malulen emekli olmak zorunda kalan Hatipoğlu geçen yıla kadar makineye bağımlı bir yaşam sürdü. Canlı dönörü olmayan Hatipoğlu Acıbadem Kent Hastanesi'nde kadavra listesine yazıldı. Hatipoğlu, 17 Eylül 2024 günü kadavradan bağış yapıldığı müjdesiyle hastaneye çağrıldı. Nakil için hastaneye çağrılan 6 böbrek nakli aday hastasından biri de Almanca öğretmeni Tuğçe Kurt oldu. Henüz 20 yaşındayken immunhepatit nedeniyle karaciğer yetmezliği tanısı koyulan bir çocuk annesi Kurt, 1994 yılında Almanya'da kadavradan karaciğer nakli olmuştu. Sürekli doktor takibinde olan Kurt, ilerleyen yıllarda yeni sağlık sorunlarıyla mücadeleye başladı. 2019 yılında böbrek yetmezliği gelişen ve diyalize başlayan Kurt 2023 Mart'ta İzmir'de bir hastanede kadavra bağışından nakil oldu ancak vücudu bağış böbreği birkaç gün sonra reddetti. Tekrar diyalize başlayan Tuğçe Kurt nakil için Acıbadem Kent Hastanesi'ne başvurdu, vericisi olmadığı için o da adını kadavra listesine yazdırdı.

Yolları aynı hastanede kesişen, aynı kadavranın bağışlanan iki böbreğine uygun hastalar olarak belirlenen Hatipoğlu ile Kurt yeni bir hayatına başlamak üzere ameliyata alındı. Nakil 17 Eylül 2024'te Uzm. Dr. Işık Özgü başkanlığındaki Uzm. Dr. Uğur Saraçoğlu, Prof. Dr. Dr. Hüseyin Töz, Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok ve Uzm. Dr. Gökhan Ekin'den oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi.

Hatipoğlu ve Kurt hastaneden "böbrek kardeşi" olarak taburcu oldu, önlerine yeni bir hayatın kapıları açıldı. Diyalizden kurtulan, kontrollere de aynı gün gelip giden iki hasta, iyi dost oldu. Nitekim bu dostluk Hatipoğlu'nun en mutlu gününde de perçinlendi. Nişanlısı Melis Bozkayalar ile evlenmek için nakil ameliyatının yıldönümü gününü seçen Hatipoğlu DZ. K.K. Narlıdere Sosyal Tesislerinde gerçekleşen bir kır düğünü ile dünya evine girdi. Kurt da düğünde aynı gün aynı kişinin bağış böbreğiye yeni bir hayata başladığı Hatipoğlu'nu yalnız bırakmadı, birlikte yeni yaşlarını da kutladı.

Öte yandan düğünün bir başka konuğu ise Acıbadem Kent Hastanesi Böbrek nakli ekibinden Uzm. Dr. Işık Özgü oldu. Nakillerini gerçekleştirdikleri iki hastanın da yaşamlarını sağlıkla sürdürmelerini görmekten mutlu olduğunu belirten Uzm. Dr. Özgü, "İki hastamızın nakil ameliyatlarının üzerinden tam bir yıl geçti. İkisi de gayet sağlıklı ve aksatmadan kontrollerini yaptırıyorlar. Hastalarını sağlıklı görmek her doktorun dileği ve sevinci. Ben de bugün bu sevinci yaşıyorum. Bu anlamlı günde evlenen hastamızı ve eşini de kutluyor, mutluluklar diliyorum" dedi.

Öte yandan 17 Eylül tarihinin kendisi için çok önemli ve anlamlı olduğunu belirten Hatipoğlu, "Bu tarih benim makineye bağımlı yaşamaktan kurtulduğum tarih. O günü milat sayıyorum ve doğum günüm kabul ediyorum. Bugün Tuğçe Hanım ile benim yeni hayatlarımızın ilk yıl dönümü. Nişanlım Melis ile evlilik tarihi olarak da böylesine anlamlı bir günü tercih ettik. Doktorumuz Işık Hocanın, Tuğçe Hanımın bu özel günümüzde yanımızda olması çok değerli. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Çift gün batımında nikah defterine imza atıp, gece boyunca piste konuklarıyla dans etti. - İZMİR