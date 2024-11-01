Böbrek Nakli ile Sağlığına Kavuşan İki Kız Kardeşin Hikayesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezinde 9 ay içinde böbrek nakli olan Balıkesirli iki kız kardeş Mevlüde Talan ile Ümmühan Ulacık böbrek nakilleriyle sağlıklarına kavuştu.

Balıkesir'de yaşayan iki kız kardeş Mevlüde Talan (41) ile Ümmühan Ulacık (39), doğum esnasında yüksek tansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliğine yakalandı. 11 yıldır diyalize giren Mevlüde Talan, 3,5 yıl önce ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvurdu. 4 kez nakil için çağrıldı ama doku uyumu olmadığı için nakil gerçekleştirilemedi. 9 ay önce Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi tarafından bağışlanan böbreğinin kendisine nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Kendisi gibi böbrek yetmezliği olan ve 4 yıldır diyalize giren kardeşi Ümmühan Ulacık ise 6 ay önce böbrek nakli için ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvurdu. 6 ay boyunca diyalize giren Ümmühan Ulacık, Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesi tarafından bağışlanan böbreğinin geçtiğimiz hafta Çarşamba günü kendisine nakledilmesiyle sağlığına kavuştu. Kana kana su içti.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, son dönem böbrek yetmezliğinin en etkili tedavisinin organ nakli olduğunu belirterek, "Burada 2 kaynaktan faydalanıyoruz; canlı ve kadavra. Ancak ülkemizde organ bağışı çok düşük olduğu için şu anda daha çok canlıdan canlıya böbrek nakli işlemi gerçekleştirmekteyiz. Bu nakillerde bizi şaşırtan bazı olaylar var. Her naklin ayrı bir hikayesi var. Son yaptığımız nakil de bunlardan birisi. Hastamız 4 yıldır diyalize giriyordu. Bundan 7-8 yıl önce başlayan bir süreç bu. Ancak 4 yıl önce doğuma bağlı böbrekleri çalışmaz hale geldi, diyalize bağlanmaya başladı. Hasta bu süre zarfında hayatını diyaliz tedavisiyle sürdüreceğini düşündü ama diyaliz insan konforunu çok bozan bir işlemdir. Hastamız 4 ay önce böbrek nakli olmaya karar verdi, merkezimize müracaat etti. Bundan 10 gün önce Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen hastadan aldığımız sol böbreği hastamıza nakil ettik. Böbrek fonksiyonları normale döndü. Normal bir şekilde idrar çıkarmaya devam ediyor. Bu hastamızın ilginç hikayesi kız kardeşinin de bundan 9 ay önce yine bizim merkezimizde Balıkesir'den çıkan organla böbrek nakli işlemini gerçekleştirdik. Mevlüde Hanım'ın hikayesine benzer bir şekilde doğum sırasında yükselen ani hipertansiyona bağlı olarak böbrekleri iflas etti. 2 kardeşi de aynı merkezde böbrek nakliyle sağlığına kavuşturduk. Bu 2 hastamıza da kadavradan organ nakli yaptık. Organ bağışı sonrasında 2 hastamız da hayata tutunmuş oldu. Ülkemizde organ bağışı yetersiz olduğu için ben halkımızdan organ bağışı konusunda biraz daha duyarlı olmalarını ve organ bağışı yapmalarını rica ediyorum" dedi.

Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Ümmühan Ulacık, "Diyaliz çok zordu. Organ bağışı bana çıktığı için çok sevinçliyim. Çok güzel oldu. Doktorlarımızdan da Allah razı olsun. Ablam organ bağışı sayesinde çocuğuna kavuştu. Herkesin organ bağışı konusunda duyarlı olmasını istiyorum. Organ nakli çok önemli. Diyaliz tedavisinde neredeyse hiç su içemiyordum, su yasaktı. En fazla 500 mililitre su içebiliyordum. İdrar yapamıyordum. Böbrek naklinden sonra 3 litre su içmeye başladım" diye konuştu.

9 ay önce böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Mevlüde Talan, "Diyalize çok gittim geldim. Yemek yiyemiyorduk, içemiyorsun, çocuklarla ilgilenemiyorsun. Diyaliz çok zor. Nakil çıkınca iyi oluyor. Suyunu içebiliyorsun, evdesin, günlük yaşamın çok iyi. Şimdi de kardeşim nakil oldu. Çok sevindim. Ben kendim de yaşadım. Onun için çok sevindim. Organ bağışına herkesin duyarlı olması gerekiyor" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE