BM Güvenlik Konseyi İsrail'in Katar saldırısını ele aldı: Birçok ülke İsrail'i kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin " Orta Doğu'daki durum" gündemiyle gerçekleştirdiği toplantıda İsrail'in Katar'a yönelik saldırı ele alınırken, birçok ülke İsrail'i kınadı.

BM Güvenlik Konseyi, " Orta Doğu'daki durum" gündemiyle gerçekleştirilen oturumda, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısını ele aldı. BM'nin Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, oturumda yaptığı konuşmada İsrail'in saldırısının "dünyayı şoke ettiğini" belirterek, "Saldırı, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest kalmasına ilişkin son ABD önerisini görüşmek üzere bir araya gelmiş kişileri hedef alması nedeniyle alarm verici bir gerginlik" değerlendirmesinde bulundu.

Katar Başbakanı Al-Thani: "İsrail saldırısı BM üyesi bir devletin egemenliğinin ihlali"

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, İsrail'in Katar'daki bir yerleşim yerini hedef alan saldırısını kınayarak "Bu, BM üyesi bir devletin egemenliğinin ihlalidir" dedi. İsrail'in "kana susamış aşırılıkçılar" tarafından yönetildiğini vurgulayan Al-Thani, "İsrail, devletler ve bireyler arasındaki davranışlar konusunda tüm sınırları aşmıştır" değerlendirmesinde bulundu. İsrail'in saldırısında Hamas'ın müzakere heyetini hedef almasını eleştiren Al-Thani, "Hiç arabuluculara saldıran bir devlet duydunuz mu? Katar'da ağırlanan müzakere ekiplerine saldıran bir devlet?" diye sordu. İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırdığını ve barış ihtimalini baltaladığının altını çizen Al-Thani, "Savaş çağrısı değil, barış çağrısı yapıyoruz ve savaşı ve yıkımı çağıranlardan korkmayacağız" dedi. Ülkesinin egemenliğinin ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğini ifade eden Al-Thani, meşru yanıt hakkını saklı tuttuklarını da sözlerine ekledi.

İsrail Katar'ı Hamas'a karşı tavır almaya çağırdı

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise, Katar'da hedef alınan Hamas heyetinin "meşru politikacılar, diplomatlar veya temsilciler olmadığını" ve "7 Ekim'in planlayıcıları olduğunu" iddia etti. İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes önerisine onay verdiğini, ancak Hamas'ın bunu kabul etmediğini savunan Danon, "Teröristler için ne Gazze'de, ne Tahran'da, ne de Doha'da güvenli bir sığınak yok. Teröristler için dokunulmazlık yok. Tarih, suç ortaklarına karşı nazik olmayacak" dedi. Katar'a Hamas'a karşı tavır alma çağrısı yapan Danon, "Katar ya Hamas'ı kınayacak, Hamas'ı sınır dışı edecek ve adalet önüne çıkaracak, ya da bunu İsrail yapacak" diye konuştu.

Türkiye'nin BM Temsilcisi Yıldız: "Katar'la dayanışma içindeyiz"

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız da, İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC) New York Grubu Dönem Başkanı olarak yaptığı konuşmada, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısını "şiddetle kınadıklarını" belirterek, saldırının Katar'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini alenen ihlal ettiğini vurguladı. İsrail'in eyleminin uluslararası hukuk normlarını ve BM Anlaşması'nı da açık bir şekilde ihlal ettiğini kaydeden Yıldız, "Bu, hem Orta Doğu bölgesinin güvenliğine hem de uluslararası barış ve güvenliğe karşı açık bir tehdittir" ifadelerini kullandı. İsrail'in saldırısının "devlet terörizmi"ni temsil ettiğinin altını çizen Yıldız, "Bu kritik dönemde Katar'la tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Güvenliğini tehdit eden veya bölgesel istikrarı tehlikeye atan herhangi bir pervasız ihlal veya saldırıya karşı Katar'ın kararlı şekilde yanıt verme hakkına ortak şekilde destek verdiğimizi belirtmek istiyoruz" dedi. Yıldız, Katar'ın vatandaşlarını korumak ve egemenliğini ile toprak bütünlüğünü savunmak için alacağı tüm politik, diplomatik ve hukuki önlemleri desteklediklerini ifade etti.

"Başkan Trump savaşın sona ermesini istiyor"

ABD'nin BM Geçici Temsilcisi Dorothy Shea de, Katar'ın Gazze'de barış için ABD ile birlikte büyük çaba gösterdiğini ve risk aldığını belirterek, "Katar topraklarına yapılan saldırı, ne İsrail'in ne de ABD'nin hedeflerine hizmet eder. Bununla birlikte, hiçbir üye devletin bunu İsrail'in rehineleri getirme taahhüdünü sorgulamak için kullanması uygun değildir" ifadelerini kullandı. Hamas'ın ortadan kaldırılması gerektiğini savunan Shea, "Başkan Trump tüm rehinelerin sağ veya ölü olarak serbest bırakılmasını ve bu savaşın hemen sona ermesini istiyor. ve eğer Hamas silahsızlanır, rehineleri serbest bırakır ve teslim olursa savaş sona erecek. Ancak şu anda Hamas, İsrail'in güvenliğini tehdit etmeye ve yaşanan acıları kasıtlı olarak uzatmaya devam ediyor" dedi. İsrail'in saldırısına rağmen barışın mümkün olduğunu belirten Shea, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Başkan Trump ile görüştüğünde barış isteğini yeniden dile getirdi. Bu üzücü olaya rağmen, Başkan Trump bunun barış için bir fırsat olabileceğine inanıyor" ifadelerini kullandı. Trump'ın Katar yönetimine topraklarında benzer bir saldırının yaşanmayacağına dair teminat verdiğini söyleyen Shea, "ABD, tüm rehinelerin serbest bırakılması, ateşkes sağlanması, bölgeye insani yardım ulaştırılması ve bu çatışmanın sona erdirilmesi için çalışmalarını sürdürecektir" değerlendirmesini yaptı.

Rusya'dan İsrail'e saldırganlığa son verme çağrısı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya ise İsrail'in Doha'daki saldırısını kınayarak, saldırının Rus misyonundan sadece 600 metre uzakta gerçekleştiğini ifade etti. Katar'ın Gazze'de akan kanı durdurmak için yorulmadan çalışan önemli bir arabulucu olduğunu hatırlatan Nebenzya, İsrail'i, "bölgedeki şiddet dalgasını tetikleyen pervasız saldırganlığına sor vermeye" çağırdı.

İngiltere'den İsrail'in saldırısına kınama

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da, İsrail'in Doha saldırısının Katar'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik "açık bir ihlal" olduğunu vurgulayarak, "Katar ile tam ve sarsılmaz bir dayanışma içindeyiz ve İsrail'in Doha'ya yönelik saldırılarını kınıyoruz" diye konuştu. Katar'un uzun süredir Orta Doğu ve ötesinde barış için yorulmadan aracılık yapan bir ülke olduğunu kaydeden Woodward, "Tekrar vurgulamak gerekirse, Orta Doğu'da barış veya İsrail'in uzun vadeli güvenliği açısından hiçbir faydası olmayacak bu saldırıları net bir şekilde kınıyoruz" dedi. Buna rağmen Hamas'ın Gazze'nin geleceğinde söz sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Woodward, "Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakması, derhal ateşkes anlaşmasına imza atması ve silahsızlanmayı kabul etmesi gerektiğini bir kez daha yineliyoruz" şeklinde konuştu. Filistinliler ve İsrailliler için kalıcı barış ve güvenliği sağlamanın tek yolunun siyasi çözüm olduğunun altını çizen Woodward, "İngiltere, iki devletli çözüm ile uyumlu uzun vadeli barış için bir çerçeve oluşturmak adına ortaklarıyla çalışmaya devam edecektir" dedi.

Fransa iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Jéröme Bonnafont, İsrail'in Doha'ya düzenlediği saldırıları kınayarak bunların "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu vurguladı. Filistin meselesinde iki devletli çözümün hayati önem taşıdığını söyleyen Bonnafort, "Bu yenilenmiş bir yönetime sahip egemen bir Filistin Devleti'nin tanınmasına dayanmaktadır" dedi.

Çin'in BM Temsilcisi Fu: "Katar'a yönelik saldırı alçakça"

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Jong ise, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının ateşkes görüşmelerinin ortasında gerçekleşmesini eleştirerek, "Böylesi bir kötü niyet, sorumsuzluk ve müzakerelere yönelik kasıtlı bir sabotaj eylemi gerçekten de alçakça bir davranıştır" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in barış ihtimalini baltalamaya kararlı olduğu açık"

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asim Iftikhar Ahmed ise, İsrail'in Gazze'de ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk yapan bir ülkenin topraklarını hedef alan saldırısının "diplomasiyi sabote etme, barış çabalarını sekteye uğratma ve sivillerin çektiği acıları uzatma amacı taşıyan kasıtlı bir girişim olduğunu" söyledi. İsrail'in BM Güvenlik Konseyi'nin eylemsizliği karşısında cesaretlendiğini vurgulayan Ahmed, "İsrail'in, işgalci güç olarak, barışın her ihtimalini baltalamaya ve yok etmeye kararlı olduğu açık" şeklinde konuştu. - NEW YORK