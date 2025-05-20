BM'den Gazze'ye Yardım Uyarısı: 14 Bin Bebeğin Hayatı Tehlikede

BM'den Gazze'ye Yardım Uyarısı: 14 Bin Bebeğin Hayatı Tehlikede
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, Gazze'ye yardım ulaştırılmaması durumunda önümüzdeki 48 saat içinde 14 bin bebeğin ölebileceğini açıkladı. Gazze'ye bugün 100 yardım kamyonunun girişi için izin alındı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, önümüzdeki 48 saat içinde daha fazla yardım ulaştırılmaması durumunda Gazze'de 14 bin bebeğin ölebileceğini söyledi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke ise Gazze'ye bugün yaklaşık 100 yardım kamyonunun girişi için izin alındığını duyurdu.

BM İnsani Yardım Sorumlusu Tom Fletcher, İngiliz BBC Radio 4'ün Today's programına katıldı. Gazze'deki insani krize dikkat çeken Fletcher, 11 haftalık ablukanın ardından Gazze'ye dün 5 kamyon yardım gönderildiğini, ancak bunun "denizde bir damla" olduğunu ifade etti. Fletcher, bebek maması ve gıda yüklü yardım tırlarının Gazze'ye girdiğini, fakat sınırın hemen diğer tarafında olduğunu, henüz Gazze halkına ulaşmadığını vurguladı. Fletcher, önümüzdeki 48 saat içinde yardım ulaştırılmaması durumunda 14 bin bebeğin hayatını kaybedebileceğini ifade etti. BM'nin bu veriye nasıl ulaştığı sorulduğunda Fletcher, "Sahada güçlü ekiplerimiz var" şeklinde konuştu. Bugün Gazze'ye 100 kamyon gönderilmesini umduğunu belirten Fletchere, "Gazze Şeridi'ni insani yardımla doldurmamız gerekiyor" dedi.

BM: "Gazze'ye 100'e yakın yardım kamyonunun girişi için izin alındı"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, Gazze'ye bugün yaklaşık 100 yardım kamyonu gönderilmesine izin verildiğini duyurdu. Laerke, "Bugün daha fazla kamyonun girmesi için talepte bulunduk ve onay aldık, dün onaylanandan çok daha fazla. Yaklaşık 100" ifadelerini kullandı. Laerke, dün 9 kamyonun girişine izin verildiğini, ancak bunlardan sadece 5'inin Gazze'ye geçtiğini söyledi. Laerke, "Lojistik nedenlerden dolayı 4'ü içeri giremedi. Geçişin farklı aşamaları var" dedi. Laerke, Gazze'ye giren 5 yardım kamyonunun şu anda hala "İsrail kontrolü altında" olduğunu ve kontrollerin son aşamasına tabi tutulduğunu söyleyerek, "Bir sonraki adım bunları toplamak ve ardından mevcut sistem üzerinden dağıtımını gerçekleştirmek olacak" şeklinde konuştu. Laerke, söz konusu kamyonların bebek maması ve çocuklara yönelik gıda ürünleri içerdiğini sözlerine ekledi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! 1 saat süren görüşmede Bahçeli'nin komisyon önerisi masaya yatırıldı

DEM Parti'den CHP'ye ziyaret! Bahçeli'nin önerisi de masaya yatırıldı
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

İki başkan görüştü! Fenerbahçe'ye 19 milyon euroluk dev teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
İkinci el otomobil pazarı canlandı

İkinci el oto pazarı hareketlendi
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Geberdi" diyen müftü bakın hangi ile vaiz atandı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
TFF'nin kararına tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü

Aldığı karara tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.