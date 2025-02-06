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BM'den Gazze'ye 10 Bin Yardım Tırı Girişi

BM'den Gazze'ye 10 Bin Yardım Tırı Girişi
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Birleşmiş Milletler, ateşkesin başladığı 19 Ocak tarihinden bu yana Gazze'ye 10 binden fazla yardım tırının girdiğini açıkladı. Tom Fletcher, insanı yardım konvoylarının Gazze'nin kuzeyine ulaşmak üzere olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'tan bu yana 10 binden fazla yardım tırının Gazze'ye girdiğini açıkladı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi sürüyor. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yardım konvoyu ile Gazze'nin kuzeyine geçmek üzereyiz. Ateşkesin ilan edilmesin bu yana geçen iki haftada 10 binden fazla tır giriş yaptı. Muazzam bir artış" ifadelerini kullandı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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