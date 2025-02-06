BM'den Gazze'ye 10 Bin Yardım Tırı Girişi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'tan bu yana 10 binden fazla yardım tırının Gazze'ye girdiğini açıkladı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi sürüyor. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yardım konvoyu ile Gazze'nin kuzeyine geçmek üzereyiz. Ateşkesin ilan edilmesin bu yana geçen iki haftada 10 binden fazla tır giriş yaptı. Muazzam bir artış" ifadelerini kullandı. - NEW YORK