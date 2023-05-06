'Bizim Yunus' ölümünün 702'nci yılında yoğun katılımla anıldı

Yunus Emre. ölümünün 702'nci yılında kabri başında düzenlenen etkinikle anıldı.

Mihalıççık'ın Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlenen etkinliklere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, üst düzey yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik günün anlam ile öneminin anlatılması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İl Müftüsü Bekir Gerek, kürsüden Yunus Emre için dua etti. Çocuklardan oluşan ilahi korosunun, seslendirdikleri ilahilerle izleyenlerden büyük beğeni topladı. Alanda bulunan Bakan Dönmez ise çeşitli dallarda Yunus Emre konulu performans gösterip birinci olan öğrencilere ödüllerini taktim etti.

Daha sonra Bakan Dönmez ve beraberindekiler, Yunus Emre'nin üç mezarını ziyaret edip, dua etti. Gezinin ardından Fatih Dönmez, Yunus Emre'nin eşyalarının olduğu müzeyi gezdi. Son olarak misafirler ikram edilen Yunus Aşı'ndan tattılar. Bakan Fatih Dönmez 'in etkinlik alanına geldiği yerli araç TOGG ise yoğun ilgiyle karşılandı.

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum anlamlı gün için, "Bugün 6 Mayıs, Hıdırellez ve Yunus Emre Anma Günü'nü gerçekleştirdik. Bu etkinlik 1958'den beri Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde yapılıyor. Bu sene seçim yasaklarından dolayı konser ve benzer etkinlikleri yapamadık ama çevre illerden gelen yoğun bir kalabalıkla Yunus Emre'yi anıyoruz. Hıdırellez'in herkese mutluluk ve hoşgörü getirmesini umuyorum, herkesin hanesine hızır uğrasın ve bereket olsun inşallah. Önümüzdeki yllarda Yunus'umuzu en güzel biçimde anmaya devam edeceğiz" dedi.

Yunus Emre'nin ölümünün 702'nci yıl dönümünde oldukça yoğun bir kalabalığın gün içinde mezarları ziyaret edip dua okuduğu gözlendi. Vatandaşlar dua ettikten sonra, kurulan sergilerden alıveriş ettikten sonra, sıcak havanın tadını piknik yaparak çıkardıkları görüldü. Kalabalık havadan da görüntülendi - ESKİŞEHİR