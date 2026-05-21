Haberler

Bitlisliler 'yayla muzu' için dağlara akın etti

Bitlisliler 'yayla muzu' için dağlara akın etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Baharın gelişiyle Bitlis'te vatandaşlar, yüksek rakımlı dağlarda yetişen ve 'yayla muzu' olarak bilinen ışkın bitkisini toplamak için sabah erken saatlerde dağlara çıkıyor. Kilogram fiyatı 200-750 lira arasında değişen bitki, besin değeri yüksek olmasıyla dikkat çekiyor.

Bitlisliler, bahar mevsimiyle birlikte yüksek rakımlı dağlarda yetişen ve halk arasında "yayla muzu" olarak bilinen ışkın bitkisini toplamak için dağların yolunu tutmaya başladı.

Çetin geçen kış mevsiminin ardından karların erimesiyle birlikte Bitlis'in yüksek rakımlı yaylaları hareketlendi. Vatandaşlar, pazarlarda kilogram fiyatı 750 liradan başlayıp 200 liraya kadar düşen ve besin değeri yüksek olduğu belirtilen yayla muzunu toplamak için sabahın erken saatlerinde dağlara çıkıyor. Işkın, uşkun ve uçkun isimleriyle de bilinen bitkiyi toplamak için kayalık ve engebeli zirvelere çıkan vatandaşlar, zorlu yolculuğa rağmen doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini de yaşıyor.

Yanlarında götürdükleri poşet ve çuvalları dolduran vatandaşlar, saatler süren yürüyüşün ardından evlerinin yolunu tutuyor. Arkadaşlarıyla birlikte Bitlis'in dağlarında yayla muzu toplayan Mehmet Okay, bitkinin genellikle yüksek rakımlı bölgelerde yetiştiğini belirterek, "Toplamak için kilometrelerce yol yürüyoruz. Yorucu ama bir o kadar da keyifli bir uğraş" dedi.

Yayla muzunun bölgenin önemli doğal bitkilerinden biri olduğunu söyleyen Mücahit Kara ise "Biz de hem doğa yürüyüşü yapmak hem de doğal ortamında toplamak için arkadaşlarla dağa çıktık. Tadı çok güzel, herkese tavsiye ederim" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 gözaltı
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Dorukhan Büyükışık dosyası yeniden açıldı! 26 kişi için gözaltı kararı
Hatay'da aşırı yağış hayatı felç etti! Köprü ve ev yıkıldı, kahreden haber geldi

Aşırı yağış şehri felç etti! Köprü ve ev yıkıldı, kahreden haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK'daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı

SGK'da rüşvet çarkı! "Milletvekili damadı" da gözaltına alındı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi

ROK'un cezaevi sessiz sedasız değiştirildi
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor

MHP'li vekil iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
Arka Sokaklar dizisi final yapıyor

Türk televizyon tarihinin efsanesinden final kararı
Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı, kadın alt katın balkonuna atladı

Korkulu rüyası kapıda bitince balkondan balkona atladı
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti

AK Parti grubuna damga vuran an: Erdoğan fark edip elini çekti
Necati Ateş'ten Montella'ya olay tepki: Ne işi var kadroda?

Necati Ateş'ten Montella'ya olay tepki: Onun ne işi var kadroda?