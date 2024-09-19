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Gazilere Ahlat'ın Tarihi Mekanları Tanıtıldı

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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'nun himayesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gazilere Ahlat ilçesinin tarihi mekanları gezdirildi. Gaziler, Ahlat Müzesi, Selçuklu Meydan Mezarlığı, Emir Bayındır Kümbeti ve mağara evlerini ziyaret etti. Gezi sonunda Ahlat Engelsiz Yaşam Merkezi'nde öğle yemeği ikramı yapıldı. Duygularını paylaşan gaziler, etkinlik için teşekkürlerini iletti.

Bitlisli gazilere tarihi mekanlar gezdirildi

BİTLİS - Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'nun himayelerinde ve Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle gazilere Ahlat ilçesinin tarihi mekanları gezdirildi.

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Ahlat gezisine çıkarılan gaziler, ilk olarak Ahlat Müzesi'ni gezdi. Gaziler, müzedeki uzmanlar eşliğinde eserlerin sergilendiği salonları gezerek bilgi sahibi oldular. Daha sonra Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden gaziler, buradaki abidevi mezar taşlarını ilgiyle inceleyerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektiler. Gaziler daha sonra Emir Bayındır Kümbeti ve Harabeşehir Mahallesi'nde bulunan mağara evleri görme imkanı buldu.

Gaziler, gezinin sonunda Ahlat Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ağırlanarak öğle yemeği ikramı yapıldı.

Gezi hakkında duygularını dile getiren Bitlis Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz, "19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bizleri geziye çıkaran valimize çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlarımız bizi gezdirdiler, müdürlerimiz bizlere eşlik ettiler, bizlere buraları tanıttılar. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Kıbrıs gazilerinden Mehmet Zeki Eren de, "Kıbrıs Gazisiyim. Bizleri gezdirdikleri için valimize, müdürlerimize, müdür yardımcılarımıza teşekkür ederim. Geziden çok memnun kaldık. Müze gezdik, Selçuklu Mezarlığı'nı gezdik, şehitlerimizi de ziyaret ettik" diye konuştu.

Gazilere, Ahlat gezisinde Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan da eşlik etti.

Gazilere Ahlat'ın Tarihi Mekanları Tanıtıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Yerel

19 Eylül Gaziler Günü Bayındır Selçuklu Bitlis Ahlat

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