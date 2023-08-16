Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ım imzasıyla yayınlanan valiler kararnamesiyle Sinop Valiliğinden Bitlis Valiliğine atanan Erol Karaömeroğlu görevine başladı.

Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Karaömeroğlu, karşılama töreninin ardından makamına geçerek basın mensuplarına hitaben bir konuşma yaptı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Karaömeroğlu, tarihi ve kültürel değerleriyle Doğu Anadolu'nun güzide şehirlerinden biri olan Bitlis'in adeta bir açık hava müzesi olduğunu söyledi. Vali Karaömeroğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle, 10 Ağustos 2023 tarih ve 32275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kararname ile atandığım Bitlis Valiliği görevime bugün itibariyle başlamış bulunmaktayım. Anadolu tarihinin merkezi, kadim medeniyetlerin ev sahibi Bitlis'imize hizmet etme onurunu yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya bir kez daha teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum. Tarihi ve kültürel değerleriyle Doğu Anadolu'nun güzide şehirlerinden biri olan, adeta bir açık hava müzesini andıran bu güzel kentimizi, 'Türkiye Yüzyılı Hedefleri' istikametinde, çok daha müreffeh ve huzurlu bir noktaya taşımanın azmi ve kararlılığı içerisinde olacağız" diye konuştu.

"Halka Hizmet Hakka Hizmettir" anlayışı ile mesai mefhumu gözetmeksizin, durmadan yorulmadan Bitlis'e ve Bitlis halkına hizmet edeceğini ifade eden Karaömeroğlu, sözlerine şöyle devam etti;

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu ile her alanda projelere, yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. Bitlis'e ve Bitlis halkı için 'aşkınan çalışıp, aşkınan hizmet edeceğiz.' Kapımız 24 saat açık olacaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, ekip ruhu ve ortak akılla hareket eden, vatandaş odaklı bir çalışma modelini uygulayacağız. Türkiye Yüzyılında Bitlis'imizi çok daha ileriye taşıyacağız. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız. Görevi devraldığım güne kadar Bitlis'e ve kıymetli Bitlis halkına hizmet etmiş değerli meslektaşım Sayın Oktay Çağatay'a ve daha önce hizmet etmiş diğer tüm Valilerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bu güzide şehrimizde görev yapmanın onuruyla tüm halkımıza sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi. - BİTLİS