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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu Çocuk Evleri Sitesindeki Çocukları Ziyaret Etti

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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, Muharrem ayı vesilesiyle çocuk evleri sitesinde kalan çocukları ziyaret etti. Ziyaret sırasında aşure ikramı yapıldı ve Vali Karaömeroğlu çocuklarla futbol maçı oynadı.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu çocuk evleri sitesinde kalan çocukları ziyaret etti.

Muharrem ayı münasebeti ile çocukları ziyaret eden Vali Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, aşure ikramında bulundu. Bir süre çocuklarla zaman geçirip onların gönüllerine dokunan Vali Karaömeroğlu, çocuklarla birlikte futbol maçı yaptı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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