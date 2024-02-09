Bitlis'te yola düşen kayalar sürücülere zor anlar yaşattı
Bitlis'in Hizan ilçesine yola düşen kaya parçaları sürücülere zor anlar yaşattı. Hizan-Tatvan karayolu üzerinde meydana gelen toprak kayması sonucu yola düşen kaya parçaları, karayolları ekipleri tarafından temizlendi.
Bitlis'te yola düşen kayalar sürücülere zor anlar yaşattı
BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesine yola düşen kaya parçaları yolda sürücülere zor anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, Hizan- Tatvan karayolu üzerinde bulunan Panor Dağı mevkiinde toprak kayması sonucu kaya parçaları yola düştü. Yolan düşen kaya parçaları sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolları ekipleri bölgede temizleme çalışması başlattı.