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Bitlis'te yola düşen kayalar sürücülere zor anlar yaşattı

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Bitlis'in Hizan ilçesine yola düşen kaya parçaları sürücülere zor anlar yaşattı. Hizan-Tatvan karayolu üzerinde meydana gelen toprak kayması sonucu yola düşen kaya parçaları, karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

Bitlis'te yola düşen kayalar sürücülere zor anlar yaşattı

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesine yola düşen kaya parçaları yolda sürücülere zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Hizan- Tatvan karayolu üzerinde bulunan Panor Dağı mevkiinde toprak kayması sonucu kaya parçaları yola düştü. Yolan düşen kaya parçaları sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolları ekipleri bölgede temizleme çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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