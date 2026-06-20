YKS sonrası anlamlı dayanışma: Kalem ve silgiler köy okullarına ulaştırılacak

Bitlis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dağıtılan ve kullanılabilir durumda olan kalem ile silgiler, köy okullarındaki öğrencilerin eğitimine katkı sunmak amacıyla toplanıyor.

Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından yürütülen çalışmada, sınav merkezlerinde bırakılan kalem ve silgiler titizlikle bir araya getiriliyor. Toplanan kırtasiye malzemelerinin, ihtiyaç sahibi köy okullarına ulaştırılarak öğrencilerin kullanımına sunulacağı belirtildi. Gençlik Merkezi gönüllüleri, hem israfın önüne geçmek hem de kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilere destek olmak amacıyla gerçekleştirilen kampanyanın önemli bir dayanışma örneği olduğunu ifade etti.

Yetkililer, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayan bu tür projelerin devam edeceğini belirterek, gönüllülere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Toplanan kalem ve silgilerin önümüzdeki günlerde belirlenen köy okullarına ulaştırılması planlanıyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı