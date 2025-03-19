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Bitlis'te Yasadışı Keklik Avına 64 Bin TL Ceza

Bitlis'te Yasadışı Keklik Avına 64 Bin TL Ceza
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Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yasadışı kınalı keklik avı yapan avcıya toplam 64 bin 855 TL para cezası uyguladı. Ele geçirilen 4 kınalı keklik ise koruma altına alındı.

Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri yasak olarak avlanan avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yasadışı kınalı keklik avı yapan bir kişiye toplam 64 bin 855 TL para cezası uygulandı.

Tatvan'a bağlı Yelkenli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları yol kontrolünde durdurdukları bir araç içerisinde 4 adet kınalı keklik (canlı mühre) tespit etmesi üzerine Ahlat ilçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bilgi verdi.

DKMP Ahlat Şefliği personeli olay yerine giderek, yasadışı av yaptığını tespit ettiği bir kişi hakkında, 24 bin 855 TL İdari para cezası ile 4 adet kınalı kekliğe karşılık 40 bin TL tazminat para cezası olmak üzere toplamda 64 bin 855 TL para cezası uyguladı. Ayrıca ele geçirilen 4 Kınalı Keklik ise ekipler tarafından muhafaza altına alındı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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