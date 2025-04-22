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Bitlis'te Yağmur Sonrası Gökkuşağı Manzarası

Bitlis'te Yağmur Sonrası Gökkuşağı Manzarası
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Tatvan ilçesinde etkili olan yağmurun ardından oluşan göz alıcı gökkuşağı, vatandaşları balkonlarına ve sokaklara çağırdı. Gökkuşağının altında Van Gölü'nün görünmesi manzaraya ayrı bir güzellik kattı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yağmurun ardından gökyüzünde muhteşem bir gökkuşağı manzarası oluştu.

Gökkuşağı, ilçenin birçok farklı noktasından dakikalarca net bir şekilde görüldü. Vatandaşlar bu güzel doğa olayına tanıklık etmek için balkonlara, pencerelere ve sokaklara çıkarak fotoğraf ve video çekti. Bazı vatandaşlar, gökkuşağının altından Van Gölü'nün görünmesinin manzaraya ayrı bir güzellik kattığını belirterek, "Doğanın sunduğu bu anlar bizlere huzur veriyor. Tatvan'da yaşamak bu yüzden çok kıymetli" dedi.

Çift gökkuşağının da zaman zaman belirdiği manzara, sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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