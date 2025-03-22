Bitlis'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Bitlis-Baykan Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bitlis-Baykan Karayolu Yenice köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz gün 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, plakası öğrenilemeyen bir araç ile 14 ABN 926 plakalı tır çarpıştı. Kazada, Ahlat Açık Cezaevi'nde mahküm olduğu öğrenilen bir kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel