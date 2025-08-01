Bitlis'te Tilki Paniği: Mahalle Sakinleri Şaşırdı

Bitlis'te Tilki Paniği: Mahalle Sakinleri Şaşırdı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir tilkinin mahalleye girmesi kısa süreli paniğe neden oldu. Sitenin güvenliği tilkiyi alandan uzaklaştırırken, mahalle sakinleri bu durumu hayretle karşıladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde görülen tilki, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kültür Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesine giren tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Site güvenliğinin tilkiye zarar vermeden müdahale ettiği ve hayvanı alandan uzaklaştırdığı öğrenilirken, olay sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ancak mahalle sakinlerinin durumu hayretle karşıladığı kaydedildi.

Tilkinin yerleşim alanına neden geldiği bilinmiyor. Mahalle sakinleri kent merkezinde ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek hayret ettiklerini dile getirdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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