Bitlis'te Jandarma Personeline Rütbe Terfi Töreni Düzenlendi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel için rütbe terfi töreni gerçekleştirildi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel için düzenlenen rütbe terfi törenine katıldı. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende, başarılı hizmetleriyle öne çıkan personelin yeni rütbeleri takdim edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tuğgeneralliğe terfi eden ve Bitlis İl Jandarma Komutanı olarak atanan Kıdemli Albay Barış Soyal'e yeni rütbesini Vali Karakaya takdim etti. Programda ayrıca 40 jandarma personeli de yeni rütbelerini aldı.

Törende konuşan Vali Karakaya, "Aziz milletimizin emaneti olan bu kutsal üniformayı onurla taşıyan kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Vatanın bütünlüğü ve milletimizin birliği uğruna görev yapan sizleri yürekten selamlıyorum. Yeni rütbeleriniz hayırlı olsun, başarılar diliyorum" dedi. - BİTLİS