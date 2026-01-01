Haberler

Damda kar temizlerken üzerlerine çığ düştü

Bitlis'in Gazibey Mahallesi'nde dam temizliği yapan İbrahim K. ve gelini Merve K.'nin üzerine çığ düştü. AFAD ve diğer ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarılan iki kişinin sağlık durumu iyi.

Bitlis'te yoğun kar yağışının ardından dam temizliği yapan iki kişinin üzerine çığ düştü. Ekiplerin çalışmaları sonucu 2 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, kent merkezine bağlı Gazibey Mahallesi'nde meydana geldi. Damdaki karları küremek üzere çıkan İbrahim K. (60) ve gelini Merve K.'nin (24) üzerine çığ düştü. Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Karın etkisiyle iki ev arasındaki boşluğa düşen 2 kişi, AFAD ekiplerinin yarım saatlik bir çalışması sonucunda bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan İbrahim K. ve Merve K. bölgeye sevk edilen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine sevk edildi. İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
