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Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Hizan'da Öğrencilerle Buluştu

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Hizan'da Öğrencilerle Buluştu
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Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hizan ilçesini ziyaret ederek öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni değerlendiren Gür, eğitimin önemine vurgu yaptı ve birlik beraberlik mesajları verdi.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, beraberindekiler ile birlikte Hizan ilçesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür beraberinde İl Müdür Yardımcısı Abdullah Yüzer, Hizan İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Cemil Tarhan ile birlikte okul ziyaretleri çerçevesinde Karasu Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldi. Müdür Gür, ülkenin başarı yolundaki ışığı öğrencilerin derslerine katılarak onlarla yakından sohbet etti.

Öğrencilerin hayatına yön veren, doğruları öğrenmelerini sağlayan, her zaman destek olan kıymetli öğretmenleri ile bir araya gelerek hasbihalde bulundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Müdür Gür, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde insan vardır. İnsan; zihinsel, duygusal, bedensel, sosyal ve manevi gelişim yönleriyle bütüncül olarak ele alınır. İnsanın kendini tanımasına ve keşfetmesine imkan tanınarak kişilerin ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde esnek ve özgür öğrenme ortamlarının yaygınlaştırıldığı hak ve gelişim temelli bir öğrenme süreci yapılandırılır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sahip olduğu mefküre ile toplumu ve ülkesini imar eden şahsiyetler yetiştirmeyi ahlaki bir sorumluluk olarak ele alır. Bu çerçevede değerler, geniş bir temel yaklaşımla sistemi bütünleyen anlamlı bir olgu olarak ele alınır; programların ruhunda tabii bir şekilde yer alır" dedi.

Müdür Gür, yeni müfredatın en doğru şekilde uygulanması hususunda öğretmenlere güvendiğini ve en iyi sonucu alabilmek için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarından emin olduğunu belirtti.

Müdür Gür daha sonra öğrenciler ve öğretmenler ile birlik ve beraberliğin vurgulandığı öğle yemeğinde bir araya geldi. Müdür Gür, "Bugün sizlerle birlikte bu sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bir araya gelerek birlikte yemek yemek, sadece bedenlerimizi değil, aynı zamanda ruhlarımızı da doyurur. Bu tür anlar, bizlere birlik ve beraberliğin, dostluğun ve kardeşliğin ne kadar değerli olduğunu hatırlatır. Bu sofrada bir arada olmanın verdiği huzur ve mutlulukla, sizlerle paylaştığımız her anın kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sizler, geleceğimizin teminatı ve en büyük umudumuzsunuz. Eğitiminiz ve başarılarınızla gurur duyuyoruz ve her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz.

Birlikte başardığımız her şey, geleceğe umutla bakmamıza vesile olur. Her birinizin içinde büyük bir potansiyel var ve bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendireceğinize inancım tamdır.

Bugün burada, bu sofrada, birlikte olmanın ve paylaşmanın güzelliğini yaşadık. Her birinize teşekkür ediyor, başarılarınızın ve mutluluğunuzun daim olmasını diliyorum. Yolunuz her zaman açık, başarınız daim olsun" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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