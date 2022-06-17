Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınav Takvimi belli oldu - Haberler

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Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınav Takvimi belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınav Takvimi belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınav Takvimi belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınav Takvimi belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 2022 yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı ANKÜSEM tarafından yapılıyor.

Sınav, 17 Eylül Cumartesi günü, saat 10.00'da Ankara, İstanbul (Anadolu-Avrupa), İzmir, Antalya, Adana, Samsun ve Diyarbakır illerinde yapılacak. Söz konusu sınava; ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyeni unvanına sahip olan kişiler girebilecek.

Sınav Takvimi ve Uygulama Talimatı ile ilgili ayrıntılı bilgiye "http://ankusem.ankara.edu.tr/2022/06/17/bitki-koruma-urunleri-bayi-ve-toptancilik-sinavi/" adresinden ulaşılabileceği belirtildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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