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Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Ali Mert kansere yenik düştü

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Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Ali Mert kansere yenik düştü

Kansere yenik düşen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Ali Mert, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

Kansere yenik düşen Birinci Sınıf Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Ali Mert, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü, Çevik Şube Müdürü ve Emniyet Müdür Yardımcısı görevinde bulunan Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Ali Mert (52), kansere yenik düştü. Mert'in cenazesi bugün öğle namazının ardından memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmaniye Ali Mert Kilis Yerel Haberler

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