Bir yanda alevlerle mücadele, bir yanda yürek ısıtan dayanışma

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürerken, bölgede yaşanan dayanışma örnekleri yürekleri ısıttı. Bir yanda orman işçileri, itfaiye ekipleri ve gönüllüler alevlere karşı zamanla yarışırken, diğer yanda vatandaşlar yangın bölgesinde görev yapan ekiplere destek olmak için adeta seferber oldu.

Yangın bölgesinde bir yandan söndürme çalışmaları sürerken, diğer yandan vatandaşların gönüllü desteği, afet anlarında birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekti. Çevre ilçe ve mahallelerden gelen vatandaşlar ile gönüllüler, görev başındaki ekiplerin su, ayran ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için kendi imkanlarıyla yardım malzemeleri ulaştırdı. Gün boyu süren zorlu mücadelenin ardından gece saatlerinde de devam eden destek, yangın sahasında görev yapan ekiplere moral verdi.

Fethiye'den yardıma geldiğini belirten ve bölgedeki dayanışmanın sembolü haline gelen gönüllülerden biri, "Fethiye'den Allah ne verdiyse, elimize ne düştüyse getirdik. Allah kabul etsin, emeği geçenlerden razı olsun. Bugün bu iş bitinceye kadar, sabahtan sabaha kadar buradayız. Burada elimizden geldiği kadarıyla destek olmaya çalışıyoruz. Karınca misali bir şey yapıyoruz ama onlara destek olabildiğimiz kadar. Onların yaptığının yanında bizimki hiçbir şey" dedi.

Alevlerin kontrol altına alınması için gün boyu zamanla yarışıldığını vurgulayan gönüllü vatandaş, herkesi ekiplere destek olmaya çağırarak, "Sabahtan beri bütün ekip ateşi söndürmeye çalışıyor, herkes seferber oldu. Sabahtan beri elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı