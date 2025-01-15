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Bir Sokak Köpeğinden Yürek Isıtan Yardım Çağrısı

Bir Sokak Köpeğinden Yürek Isıtan Yardım Çağrısı
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir anne sokak köpeği, donmak üzere olan yavrusunu taşıyarak veteriner kliniğine geldi ve yardım istedi. Veteriner hekim, anne köpek ve yavrusuna sahip çıkarak tedavi etti.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir sokak köpeği, soğuktan donmak üzere olan yavrusunu taşıyarak özel bir veteriner kliniğine getirip adeta yardım istedi. Yürek ısıtan görüntüler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, önceki gün Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Daha önce bir yavrusu vatandaşlarca özel veteriner kliniğinde tedavi ettirilen anne köpek, donmak üzere olan diğer yavrusunu da ağzıyla aynı veteriner kliniğine taşıyarak veterinerden adeta yardım istedi. Durumu fark eden veteriner, anne köpeğe ve yavrusuna sahip çıkıp tedavilerini yaptı. Yaşanan anlar ise kliniğin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Alfa Veteriner Kliniği Veteriner Hekimi Baturay Oğan, yaşanan süreci anlatarak, "Anne köpeğimiz daha önce yaşam vadisi bölgesinde doğum yapmış çevredeki hayvanseverler de onu fark etmiş, destek olmaya çalışmışlar ama herhalde hayvancağız çevredeki insan varlığından sıkılıp yavrularını başka yere taşımış. Bu sebepten dolayı köpek yavrularını uzaklaştırınca, insanlar görmeyince öldüler zannedip anne köpeği götürüp kısırlaştırmış. Anne köpek 2 gün sonra geri dönüp yavrularını aramaya başlamış. Ortaya çıktıklarında bir kısmı ölmüş. Bir kısmı da hayata tutunmaya çalışıyordu. Orada bulan bir hayvansever vatandaş yavru köpeği getirince anne köpek de peşinden geliyor. Son gördükleri canlı yavruyu da mamalar vesaire alıp evde bakıyorlar. Devamında köpek burayı görüp tanıyor yardım edileceğini anlayıp diğer yavruları bulmaya gidiyor. Bulduğu yavruyu da buraya getiriyor. Bize getirdiği yavru köpek ölmek üzereydi, kalbi durma noktasındaydı, soğuktan donmak üzereydi. Destekleyici tedavilerini yaptık. Hayata tutunmasını sağladık. Anne köpek şu anda aşağıda pansiyonda ona hastalık kapmasın diye iyice bakmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şu anda bizde konaklıyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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