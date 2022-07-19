Bir kiloluk patlıcanları gören şaşırıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir kiloluk patlıcanları gören şaşırıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bir kiloluk patlıcanları gören şaşırıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 10 yıldan beri ata tohumları kullanan çifti Ali Güven, ürettiği patlıcanların kiloyu geçtiğini söyledi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 10 yıldan beri ata tohumları kullanan çifti Ali Güven, ürettiği patlıcanların kiloyu geçtiğini söyledi.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı Mahallesi'nde çiftçilik yapan 2 çocuk babası Ali Güven, 10 yıl önce ata tohumları kullanmaya başladı. Bahçesinde ilaç ve fabrika gübresi kullanmayan Ali Güven, pazarda kurduğu tezgahta kendi ürününü satmaya başladı. Başarılı çiftçinin ürünleri yoğun ilgi görürken, özellikle kiloluk patlıcanlar da pazarın gözdesi oldu. Patlıcanın kilosunu 5 liradan satan Ali Güven, "Çocukluğumdan beri çiftçiliğin içindeyim. 10 yıldan bu yana ata tohumlarını kullanıyorum. Seram da var. Kışın da serada marul üretiyorum. Ürettiğim her şey organik. Çünkü ilaç ve fabrika gübresi kullanmıyorum. Kiloluk patlıcanlarım da büyük ilgi görüyor. Ata tohumlarını herkese tavsiye ederim" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Güven Burhaniye Balıkesir Hisarcık Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title