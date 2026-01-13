Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

Bir asırlık yaşamında Türkiye'nin siyasi tarihine yakından tanıklık eden 100 yaşındaki Necati Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da gerçekleştirdiği buluşmayı hayatının en unutulmaz anlarından biri olarak anlattı. Yılmaz, Erdoğan için "Benim manevi torunum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelen Necati Yılmaz, ziyaretin ardından Düzce'ye döndü. Cumhuriyet döneminde Cemal Gürsel'den itibaren görev yapan cumhurbaşkanı ve başbakanların olduğu yılları birebir yaşayan Yılmaz, Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

1950'li yıllardan bu yana devletin en üst kademelerinde görev yapan isimlerle karşılaştığını belirten Yılmaz, Cemal Gürsel'den Süleyman Demirel'e, Turgut Özal'dan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'a kadar pek çok siyasi liderle ilgili anıları olduğunu dile getirdi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşmasının ise hayatında özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

"1951'DEN BU YANA CUMHURBAŞKANLARINI GÖRÜYORUM"

Cumhurbaşkanlarıyla uzun yıllara dayanan hatıralarını paylaşan Yılmaz, şunları söyledi:

"100 yaşındayım. Evlatlarım başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Allah herkese benim gibi uzun ömürler versin. 1951 yılından bu yana cumhurbaşkanlarını görüyorum. Cemal Gürsel'i, Süleyman Demirel'i, Turgut Özal'ı gördüm. Bülent Ecevit başbakandı, Necmettin Erbakan'ı da gördüm. Bu ziyaret, Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü ve Milletvekilimiz Ayşe Keşir'in vesilesiyle gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için büyük bir heyecanla bekledim. Parti binasında bizi ağırladılar."

"O BENİM MANEVİ TORUNUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı karşılaşmayı duygusal sözlerle anlatan Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız geldiğinde ilk olarak beni karşıladı, elimi öptü. Ben de onun alnını öptüm. O bir dünya lideri. Dünyanın ona ihtiyacı var. Kendisine 'Ülkeni bırakma, ülkemizin sana ihtiyacı var. Sen benim manevi torunumsun' dedim" ifadelerini kullandı.

"VERDİĞİ BASTONU ÖMRÜMCE SAKLAYACAĞIM"

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine baston hediye ettiğini belirten Yılmaz, "Bana verdiği bastonu hayatımın sonuna kadar saklayacağım. Odamın baş köşesine asacağım. Her baktığımda Cumhurbaşkanımızı hatırlayacağım. Kendi bastonum vardı ama onun verdiği baston benim için çok daha kıymetli" dedi.