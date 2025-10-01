Haberler

Binlerce öğrenci bu şenlikte buluştu
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Akyazı Bilim Şenliği yoğun ilgi gördü.

Şenlik, 23-25 Eylül 2025 tarihleri arasında Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. 60 okuldan binlerce öğrenci, öğretmen ve aile, üç gün boyunca bilimin, sanatın ve sporun farklı alanlarını bir araya getiren etkinliklerde buluştu. Şenlik süresince 7 bin 500 üzerinde ziyaretçi, robotik kodlama, üç boyutlu tasarım, tahta baskı, astronomi ve fen deneyleri gibi etkinliklerde bilimi deneyimleme fırsatı buldu. Program çerçevesinde ayrıca AFAD Deprem Simülasyon Tırı, sağlık taramaları, çevre bilinci etkinlikleri ve spor alanları yer aldı. Katılımcılar yalnızca izlemekle kalmadı; deneyerek, üreterek ve dokunarak bilimin heyecanını yaşadı.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, şenliğin kapanışında yaptığı konuşmada,

"Bilimi hayatın merkezine taşıyarak öğrencilerimizin üretme, araştırma ve merak etme duygularını güçlendirmeyi hedefledik. Üç gün boyunca bilimin, sanatın ve sporun buluştuğu bu şenliğe katkı sağlayan öğretmenlerimize, gönüllülerimize ve bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. Akyazı Bilim Şenliği, gördüğü yoğun ilgiyle önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı bilim etkinliklerinin yapılacağına dair önemli bir motivasyon oluşturdu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakanlar, genel başkanlar ve vekiller sorularımızı yanıtlıyor
