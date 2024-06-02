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Binlerce Bursalı Gazze ile Dayanışma Mitingi'ne katıldı

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Yeni inşa edilen Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirilen Gazze ile Dayanışma Mitingi'ne binlerce vatandaş katıldı. Programda İsrail protesto edilirken, Filistin'in özgürlüğü için sloganlar atıldı.

'Gazze ile Dayanışma Mitingi', binlerce Bursalının katılımıyla gerçekleşti.

Yeni inşa edilen Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirilen programa binlerce vatandaş katıldı. Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan sahne gösterileri, sinevizyon gösterimi ve şiir okumalarıyla devam eden programda İsrail protesto edilirken, Filistin'in özgürlüğü için sloganlar atıldı.

Etkinlik Ömer Karaoğlu'nun ezgileri ile sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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