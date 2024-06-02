Binlerce Bursalı Gazze ile Dayanışma Mitingi'ne katıldı

'Gazze ile Dayanışma Mitingi', binlerce Bursalının katılımıyla gerçekleşti.

Yeni inşa edilen Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirilen programa binlerce vatandaş katıldı. Kuran'ı Kerim tilaveti ile başlayan sahne gösterileri, sinevizyon gösterimi ve şiir okumalarıyla devam eden programda İsrail protesto edilirken, Filistin'in özgürlüğü için sloganlar atıldı.

Etkinlik Ömer Karaoğlu'nun ezgileri ile sona erdi. - BURSA