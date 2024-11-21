Bingöllü Öğretmen 'Öğretmen Gözüyle' Yarışmasında Birinci Oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Öğretmen Gözüyle" temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışmasında Bingöllü öğretmen Serhat Bürke, merkeze bağlı Çukurca Köyü Yeni Yerleşim İlkokulunda çocukların ceviz oyunu oynarken çektiği fotoğrafla Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin sanatsal etkinliklere katılımlarının teşviki amacıyla ülke genelinde düzenlenen "Öğretmen Gözüyle" temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı. Öğretmen gözünün inceliğini, zarafetini, bilgeliğini ve merhametini sanatçı maharetiyle daha görünür hale getirmeyi hedefleyen yarışmaya 81 ilden öğretmenler katıldı. Öğretmenlerin eserleri ilk aşamada İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından değerlendirildikten sonra bunlar arasından 687'si Milli Eğitim Bakanlığına gönderildi. Bakanlık tarafından belirlenen jürinin değerlendirmesi sonucunda 687 eser arasından dereceye giren ilk 3 eser ile mansiyon almaya hak kazanan 3 eser belirlendi. Buna göre yarışmada, Bingöl'den sınıf öğretmeni Serhat Bürke birinci, Ankara'dan İngilizce öğretmeni Arzu Özkan ikinci, İstanbul'dan sınıf öğretmeni Seda Akça üçüncü seçildi.

"Hiçbir ödül beni bu kadar mutlu edemezdi"

Bingöl merkeze bağlı Çukurca köyüne çocuklara deprem tatbikatı yaptırmak için giden ve burada çocukların öğretmenleriyle ceviz oyunu oynadıkları sırada çektiği fotoğraf Türkiye birincisi seçilen Serhat Bürke, "Sınıf öğretmeniyim ve yaklaşık 22 yıldır mesleğimi sürdürüyorum. 18 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra son 4 yıldır da MEB AKUT Bingöl Liderliği yapıyorum. Bu 4 yıllık süreç boyunca okullarda öğrenci eğitimleri ve öğretmen eğitimleri vermekteyim. Çukurca Yeni Yerleşim Köyü İlkokuluna da öğrencilere yine bir deprem tatbikatı vermek için gelmiştim. Geldiğimde okul öğretmenimiz Erhan Köçer'in okulun bahçesinde öğrenciler ile ceviz oyunu oynadığını gördüm. Aynı zamanda fotoğrafçılık ve kamera mezunuyum. İlgi alanıma da girdiği içinde sürekli fotoğraf makinemle geziyorum. Çocukların oyun oynadığı anı görünce de o kareyi kaçırmamak ve ölümsüzleştirmek için hemen yere yatıp fotoyu çektim. O kareyi çektikten sonra da bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Öğretmen Gözüyle' fotoğraf yarışmasına İl Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Özel'in teşviki ile başvuruda bulundum. ve bu fotoğraf birinci seçildi. Bir fotoğrafçı olarak daha öncesinde birçok kez ödül almama rağmen beni en mutlu eden ödül bu oldu diyebilirim" dedi.

"Resim karesinde olduğumuz fotoğrafın birinci olması bizleri gururlandırdı"

Ceviz oyunu oynarken çekilen fotoğrafın Türkiye birincisi olmasından ötürü çok mutlu olduğunu ifade eden Çukurca Yeni Yerleşim İlkokulu 2. sınıf öğrencisi İbrahim Bayutmuş, "Serhat hocamız oyun oynarken bizim fotoğrafımızı çekmişti. Bizim o fotoğrafımız da birinci olduğu için biz çok mutluyuz ve gururluyuz. Fotoğraf için Serhat hocamıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - BİNGÖL