Bingöl yerel haberi: Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç Meclis Toplantısında AKP Grubunu Eleştirdi

Bingöl haberi... Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Olağan Meclis Toplantı’sında Belediye’nin borçlanma talebine ret oyu veren AKP grubunu eleştirdi. Döşemealtı ilçesinin Türkiye’nin cazibe merkezi olduğunu belirten Genç, “Bütün bunları tüm vatandaşlarımızla birlikte belediyeler olarak yaşarken; sizin amacınız ne? Bölgeye hizmet etmek yatırım yapmak yerine belediyeyi kilitlemek mi? Bunun cevabını bekliyorum. Hangi gerekçeyle bu şartları bile bile bunların karşısında duruyorsunuz” dedi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Olağan Meclis Toplantı'sında Belediye'nin borçlanma talebine ret oyu veren AKP grubunu eleştirdi. Döşemealtı ilçesinin Türkiye'nin cazibe merkezi olduğunu belirten Genç, "Bütün bunları tüm vatandaşlarımızla birlikte belediyeler olarak yaşarken; sizin amacınız ne? Bölgeye hizmet etmek yatırım yapmak yerine belediyeyi kilitlemek mi? Bunun cevabını bekliyorum. Hangi gerekçeyle bu şartları bile bile bunların karşısında duruyorsunuz" dedi.

Borçlanma ile ilgili olarak başkana yetki verilmesi konusunda yapılan oylamada MHP ve AKP grubunun ret vermesine rağmen oy çokluğu ile karar geçti. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ret oylarına tepki gösterdi.

"BELEDİYE KİLİTLENSİN HİZMET ÜRETEMESİN SIKINTILAR İÇİNDE BOCALASIN. BİZ DE MUTLU OLALIM MI DİYORSUNUZ"

Başkan Genç şunları söyledi:

"Bütün bunları tüm vatandaşlarımızla birlikte belediyeler olarak yaşarken; sizin amacınız ne? Bölgeye hizmet etmek yatırım yapmak yerine belediyeyi kilitlemek mi? Bunun cevabını bekliyorum. Hangi gerekçeyle bu şartları bile bile bunların karşısında duruyorsunuz. Döşemealtı halkına hizmetlerimizi çalışmalarımızı engellemek mi istiyorsunuz? Bütün Döşemealtı'na bunu anlatmanızı istiyorum. Burada tek bir amaç ortaya çıkıyor Belediye kilitlensin hizmet üretemesin sıkıntılar içinde bocalasın. Biz de mutlu olalım mı diyorsunuz?"

"8 YILI BİTİRMEK ÜZEREYİZ YÜZLERCE PROJE YAPTIK"

Genç sözlerini şöyle sürdürdü:

"8 yılı bitirmek üzereyiz yüzlerce proje yaptık. Caddeler, bulvarlar, fabrikalar, hastane. Cami, parklar, ekolojik kreş, gençlik merkezi, spor alanları, pazar yerleri, kent meydanları ve devam ediyoruz. Bizden önce Döşemaltı'nı Antalya'dan 10 kişiden 5 i bilmezken bugün Antalya'nın markası olarak yüzde 100'ünün da yaşamak istediği en fazla nüfus alan en fazla ruhsat veren noktaya getirmesinin temel sebebi yapılan projeler ve yapılan çalışmalardır. Bu yüzden tüm çalışma arkadaşlarıma ve bürokratlarıma teşekkür ederim."