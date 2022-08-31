Bingöl yerel haberi | Başkan Şükrü Genç'ten Sarıyerli Balıkçılara Ziyaret

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, balık avı yasağının sona ermesiyle yarın başlayacak av sezonu öncesi Sarıyerli balıkçıları ziyaret ederek sezonun bol ve bereketli geçmesini diledi.

Sarıyer'de av yasağının sona ermesine kısa bir süre kala hazırlıklar hızlandı. Başkan Genç bu yıl da Rumeli Feneri'nde balıkçıları ziyaret etti. Ziyarete; İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Şekip Yalçın, Rumeli Fener Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Yaşar Sert ve yönetimi ile bölge balıkçılarının yanı sıra CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, başkan yardımcıları, müdürler ve meclis üyeleri katıldı. Sabah köy meydanında yapılan kahvaltıda balıkçıların sorunlarını dinleyen Genç, ardından hazırlıklarını tamamlayan balıkçı teknelerini ziyaret etti. Genç, esnafa bol ve bereketli bir balık sezonu diledi.

Balıkçılık sezonu için düzenlenen açılışta konuşma yapan Genç, şunları söyledi:

"Bizler 2009'dan bu yana sürekli bu tür toplantıları yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda çok güzel raporlar çıktı. Tüm balıkçıların yaşadığı sorunları tespit ettik. Bu sorunların göz önünde tutulması çok önemli. Balıkçıların günah keçisi olmaktan kurtarılması lazım. Sarıyer'de nereden bakarsanız 10 bin kişi balıktan geçiniyor. Hepimizin sorumlulukları çok fazla. Herkes üzerine düşeni yaptığı anda verimlilik artacak. Ben 'Vira Bismillah' diyorum, ağlarınız balıkla dolsun. Pandemide çok zorluklar yaşadığınızı biliyorum. Umarım bir daha böyle bir dönem yaşamayız. Belediye'nin sizin eviniz olduğunu hiç unutmayın. O kapı sizin kapınız."

Sert ve Yalınkılıç da "2022 balık sezonunun açılışı için buradayız. Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Balıkçılar için bol kazançlı ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.