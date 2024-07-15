Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ve BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal, 15 Temmuz gazisi Mehmet Akif Özdemir'in ailesini ziyaret etti

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal, 15 Temmuz gazisi Mehmet Akif Özdemir'in ailesini ziyaret etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılında, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ziyaretlerini sürdüren Vali Ahmet Hamdi Usta, beraberinde Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı (BİŞHAK) Vahap Baysal, hain darbe girişiminde İstanbul'da gazi düşen Mehmet Akif Özdemir'in ailesini ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Vali Ahmet Hamdi Usta, gazi Özdemir ile 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerine konuşup, şehit ve gazi olan kahramanları andılar.

Gazinin ailesi tarafından misafirlerine yapılan ikramın ardından ziyaret son buldu. - BİNGÖL