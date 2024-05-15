Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Genç ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Genç ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Vali Usta, "Bu talepleri kurumlarımızla istişare ederek imkanlar ölçüsünde çözeceğiz" dedi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Genç Kaymakamı Muhammed Güzel ile birlikte ilçedeki Şehit Hakan Akdere Kültür Merkezi konferans salonunda muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların taleplerini ve sorunlarını dinleyen Vali Usta, imkanların dahilinde sorunların çözüleceğini belirtti. Vali Usta, "Genç Kaymakamız Muhammet Güzel'in yanı sıra ilgili kurum müdürlerimizin de katılımıyla alandaki en büyük çözüm ortağımız Genç merkez ve köy muhtarlarıyla bir araya geldik. Toplantıda, yeni seçilen ve görevlerine devam eden muhtarlarımızla tanıştık. Toplantıda özellikle genel güvenlik ve asayiş konularıyla birlikte, deprem sonrası hasar gören binalar, kira yardımları, yatırımlar, yol, elektrik, meralar, ağaçlandırma, eğitim ve sağlık gibi konulardaki ihtiyaç ve sorunları ele aldık. Muhtarlarımızla karşılıklı istişarelerde bulunarak, talep ve isteklerini tek tek dinledik. İlgili il müdürlerimiz bilgiler verdi. Bu talepleri kurumlarımızla istişare ederek imkanlar ölçüsünde çözeceğiz. Yerel seçimler sonrası ilk defa Genç ilçemizde gerçekleştirdiğimiz Muhtarlar toplantısını ilerleyen zamanlarda diğer ilçelerimizde de yapacağız" dedi.

Toplantıya kurum amirleri de katılarak muhtarların sorularını yanıtladı. - BİNGÖL