Bingöl Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi

Bingöl Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki ve Filistinlilere destek amacıyla kampüste nöbet eylemi başlattı. Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak da öğrencilere destek verdi.

Bingöl Üniversitesi öğrenci toplulukları tarafından organize edilen etkinlik kapsamında öğrenciler, "Özgürlük İçin Ribattayız" sloganıyla kampüs merkezi kafeterya alanında toplandı. Rektör İbrahim Çapak ve Rektör Yardımcıları da alana gelerek öğrencilere destek oldu. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından öğrencilerin nöbeti başladı. 2 gün sürecek eylemin yarın akşam sona ereceği öğrenildi.

Rektör Çapak, insanlığın dibe vurduğu bir dönemde yaşadıklarını ve Filistin halkının tüm dünyanın gözlerinin önünde katledildiğini ifade etti.

Grup adına basın metnini okuyan Özhan Gilli de, "Bingöl Üniversitesi kampüsünden vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler, işgalci İsrail'in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Filistin'de on yıllardır zulmeden işgalci İsrail'e karşı gereken yaptırımlar derhal uygulanmalıdır. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir. Kendini İslam'a ve Mescidi Aksa'ya adamış Gazze halkına buradan selamlarımızı iletiyoruz. Sizin izzetli duruşunuz tüm dünyayı hayran bırakıyor. Zalim Siyonistler yaptıklarının hesabını verecek ve cehenneme sürülecek. Sizler ise bu ödediğiniz bedel karşısında inşallah cennetin en güzel makamlarında ağırlanacaksınız" diye konuştu. - BİNGÖL