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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde deprem için konteynır kent hazırlığı sürüyor

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Uzmanların sık sık dikkat çektiği Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, muhtemel deprem için konteynır kent hazırlığı sürüyor.

6 Şubat depremlerinin ardından uzmanların sık sık dikkat çektiği ve yakın zamanda deprem bekledikleri Bingöl'de, muhtemel deprem için hazırlıklar sürüyor. Bingöl'ün Yedisu ilçesinde Kaymakam Furkan Başar, 50 dönümlük arazide incelemelerde bulundu.

Konteynır kent için hazırlıkların devam ettiğini belirten kaymakamlık, "Kaymakamımız Furkan Başar, Yedisu'da afet anında çadır ve konteyner kent kurulması için hazırlanan rezerv alanda incelemelerde bulundu. 50 dönüm arazide tasfiye, elektrik, su ve yol çalışmaları tamamlanarak olası afetlere hazır hale getirilecek" ifadelerine yer verdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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