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Bingöl'ün Genç İlçesinde Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonunun Temeli Atıldı

Bingöl'ün Genç İlçesinde Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonunun Temeli Atıldı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için temel atma töreni gerçekleştirildi. Kaymakam Güzel, projeyle sağlık hizmetlerinin iyileşeceğini vurguladı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene, Genç Kaymakamı Muhammet Güzel'in yanı sıra Bingöl İl Sağlık Müdürü Samet Tatlı, Bingöl Halk Sağlığı Müdürü Ferhat Korkutata, Sağlık Hizmetleri Başkanı Sefer Özgen, İlçe Sağlık Müdürü V. Fatma Akbaba davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Kaymakam Güzel, "İlçemizin ihtiyaçlarına yanıt verecek olan bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Toplamda 3 katlı ve 1155 metrekarelik alana inşa edilecek olan Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, ilçemizin sağlık hizmetlerini bir üst seviyeye taşıyacak önemli bir yatırımı temsil ediyor. Bu projeyle, ilçemizde sağlık ihtiyaçlarını karşılayarak vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkili bir hizmet sunacağız. Bu önemli tesisin inşaatını kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Tören, dua edilmesi ve temsili olarak ilk temel harcının dökülmesinin ardından anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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