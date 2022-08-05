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Bingöl haber... Vali Yardımcısı Kasımoğlu genç çiftin nikahını kıydı

Bingöl haber... Vali Yardımcısı Kasımoğlu genç çiftin nikahını kıydı

Edinilen Bingöl gelişmesine göre Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Gurbet Özer ve Feyyaz Tekbaş çiftinin nikahını kıydı.

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Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Gurbet Özer ve Feyyaz Tekbaş çiftinin nikahını kıydı.

Hakkari'de göreve başladıkları günden beri halkla kaynaşarak kısa sürede herkesin sevgisini kazanan vali yardımcıları Mustafa Emre Kılıç ve Mustafa Berat Kasımoğlu, vatandaşların mutluluklarına ortak olmayı da ihmal etmiyor.

Normal görevlerinin yanında fırsat buldukça vatandaşların evine de konuk olan vali yardımcıları, sıcak tavırlarıyla yöre halkının gönlünde taht kurdular.

Belediye ek hizmet binasında Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Gurbet Özer ve Feyyaz Tekbaş çiftinin nikahını kıyarken, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç ise şahitlik yaparak genç çifte bir ömür mutluluklar diledi.

Tekbaş ailesi, en mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan vali yardımcılarını teşekkür ettiler. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emre Kılıç Hakkari Yerel Haberler

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