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Bingöl'de Yılın Öğretmeni Seçilen Kadir Çelik, Boyu Kısa Diye Okula Alınmamıştı

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Bingöl'de yıllar önce boyu kısa diye okula alınmakta tereddüt edilen ve ayaklarının altına konan tabure sayesinde masanın boyun yetişen Kadir Çelik, Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'de yılın öğretmeni seçildi.

Bingöl'de yıllar önce boyu kısa diye okula alınmakta tereddüt edilen ve ayaklarının altına konan tabure sayesinde masanın boyun yetişen Kadir Çelik, Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'de yılın öğretmeni seçildi.

Bingöl Milli Eğitim Vakfı Öğretmen Serkan Akyaz İlkokulunda görev yapan öğretmen Kadir Çelik, Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli kriterlere göre belirlediği derecelendirme sonucunda, Türkiye'de yılın öğretmeni seçildi. Yaklaşık 10 yıldır Bingöl'de görev yapan Çelik, bu süre zarfında MEB kitap yazma, STEM eğitmeni, akıl ve zeka oyunları turnuvası öğrenci yetiştirme, yüksek lisans, ulusal ve uluslararası makale, tiyatroda Türkiye 3'üncülüğü ve 4'ünclüğü ödülü, TEKNOFEST, TÜBİTAK bölge finali ile e-Twinning alanında çalışmalar yaptı. 17 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Çelik, öğretmenliğin kendisi için bir tutku olduğu belirtti. Çelik, çocuk yaşta okumak için yaşadığı zorlukları İHA muhabirine anlattı.

6 yaşında boyu küçük diye neredeyse okula almayacaklarmış

5 kardeşten ortanca olan Çelik, rahmetli babasıyla 6 yaşındayken okula kayıt olmaya gittiklerini ancak boyu kısa olduğu için neredeyse alınmayacağını söyledi. O dönemde kırsal bölgelerde yaşayanların kimlik çıkarma konusunda da sıkıntı yaşadığını aktaran Çelik, ayaklarının altına konan tabure sayesinde okuma yazmaya elverişli olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Çelik, "Sınıf öğretmenliğinde 17'nci yılım. İlk olarak Yozgat'ın ilçesinde çalıştım. Daha sonra Bingöl il merkezine tayin istedim ve 10 yıldır da Bingöl'de çalışıyorum. Sınıf öğretmenliği yapma ve isteme sebebim benim için bir tutkudur. İlk hayalim ve gerçekleştirmek de nasip oldu çok şükür. Yaşım 44. Bizim çocukluk yıllarımızda okumak, okula gitmek daha zordu. Köy şartları, birleştirilmiş sınıflar, imkansızlıklar daha fazlaydı. Bir gün rahmetli babam elimden tuttu, 'Seni okula yazdırayım' dedi. Yaşım 6, o zamanlar. O tarihlerde gittik. Kimliğim de yok tabi. O dönemlerde kimlik çıkarmak da zor. Yaş konusunda inandıramıyoruz, daha da küçük görünüyorum. Okul müdürümüz Özdemir hocamız vardı, masaya bir kağıt koydu burada yazanların aynısı yaz dedi. Şimdi benim masayı görmek gibi bir şansım yok, masa da büyük benim boyuma göre. O süreçte benim ayağım altına kasa veya tabure gibi bir şeydi getirdiler, masayı kısmen gördüm ve kağıtta yazan bilgilere birebir kopyalamaya çalıştım. Gelişimim küçük olduğu için acaba eğitim ortamından çıkabilir mi, geri dönebilir mi gibi düşünceleri oluyordu. Ama tabi benim için bir tutkuydu o. Artık sürekli çalışmak, soru çözmek, eğitimle ilgilenmek, öğretmenlerimin peşinden gitmek istiyordum. Beni öğretmen olmaya iten de öğretmenlerimdi. Onlara olan sevgim, saygım ve yaptıkları işin kutsallığı benim için bambaşka bir duyguydu" dedi.

"Öğrencilerimin de ileride bu başarıyı yakalamalarını isterim"

Yaptığı çalışmalar ve projeler nedeniyle önce Bingöl'de, ardından da Milli Eğitim Bakanlığınca yılın öğretmeni seçilen Çelik, öğrencilerinin de ileride başarılı olması temennisinde bulundu. Çelik, "Yapmış olduğumuz çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirildi. 81 ilden temsilciler, seçilerek belirli kriterlerden puantaj usulü geçerek her ilin temsilcisi oldu. Bakanlıkta ise yapmış olduğumuz çalışmalara bakarak bizi orada tekrar tekrar kademelendirdiler. O süreçte işte çeşitli programlara katıldık. Milli Eğitim Bakanımızla, Meclis Başkanımızla ve Cumhurbaşkanımızın törenine katıldık. Bu süreçte protokolde yer alma sebeplerimiz, öğrencilere hitap eden fark oluşturan çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalarımızın sonunda yılın öğretmeni seçildim. Bu benim için tabi ki gururdur ama benim asıl beklentim, öğrencilerimin de günü gelip yılın öğretmenleri seçilmeleri. Onların da bu duyguyu yaşamaları. Onların da ileride çocukların ruhuna temas etmeleri" şeklinde konuştu.

Kadir öğretmenini çok sevdiğini belirten öğrencilerden Mehmet Korkutata, "Kadir hocamız yılın öğretmeni seçildi, onu çok seviyoruz. Gelecekte onun gibi olmak için çok çalışıp, başaracağız" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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