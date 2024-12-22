Bingöl'de Karayolları Ekipleri Karla Mücadele Ediyor
Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, Bingöl-Elazığ yolunun kapanmaması için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, ulaşımın aksamaması için iş makineleri devrede.
Bingöl'de karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
BİNGÖL - Karayolları ekipleri, kar yağışıyla birlikte Bingöl- Elazığ yolunun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl'de kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimler beyaza bürünürken Bingöl-Elazığ Karayolu Kurucu mevkii de karla kaplandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için çalışmalara başladı. İş makinelerinin yollardaki çalışması sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / REMZİ BURULDAY - Yerel