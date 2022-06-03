Bingöl'de kadınların el emekleri görücüye çıktı - Haberler

Bingöl'de kadınların el emekleri görücüye çıktı

BİNGÖL - Bingöl'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ndeki kurslarda eğitim gören kadınların yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru ürünler, 'Hayat Boyu Öğrenme' haftasında sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Halk Eğitimi Merkezi koordinesinde, 'Hayat Boyu Öğrenme' haftası çerçevesinde sergi düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen sergide, kadın usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından yıl boyunca hazırlanan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Aynı zamanda kursiyerler, sergiledikleri ürünlerin satışını yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunacak.

Vali Kadir Ekinci, "Bizim insanımıza imkan ve fırsat verildiğinde ne büyük başarı hikayeleri yazdıklarını burada görüyoruz. El emeği göz nuru eserleri burada sergiledikleri için teşekkür ediyorum. Amacımız Halk Eğitimi Merkezi'mizce düzenlenen programların vatandaşlarımızca bilinmesi ve çok sayıda vatandaşımızın bu kurslardan faydalanmasıdır" dedi.

Ürünlerin kursiyerlere gelir sağladığını dile getiren Usta Öğretici Ayşe Bilici, "Hayat Boyu Öğrenme etkinliğimizde usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizin yapmış olduğu ürünleri sergiledik. Valimiz ve halkımız katılım sağladı. Ürünlerimizi satma amaçlı da sergiledik. Sattığımız ürünlerden kursiyerlerimiz aile ekonomilerine katkıda bulunacak" şeklinde konuştu.

Yıl boyunca hazırladıkları ürünleri sergileyen ve satışını gerçekleştiren Emine Yalnızhan, "Yıl boyunca öğrencilerimizle yapmış olduğumuz ürünleri, şenlikte sergiledik. Gelen misafirlerimizde ürünlerimizi çok beğendiler. Beğenilen ürünlerimizi sattık. Aldığımız paraları da kursiyerlerimize teslim ettik" dedi.

Sergiye Vali Kadir Ekinci'nin yanı sıra Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Şahin, kurum amirleri, usta öğreticiler, kadınlar ve vatandaşlar katıldı.