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Bingöl'de 'Hayata Bizimle Gülümse' Projesi ile 5 Bin Çocuğa Eğitim

Bingöl'de 'Hayata Bizimle Gülümse' Projesi ile 5 Bin Çocuğa Eğitim
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Bingöl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Hayata Bizimle Gülümse Projesi kapsamında, 5 bin 198 çocuk ve genç çeşitli kurslar ve tiyatro etkinlikleri ile desteklendi. Proje, çeşitli eğitimlerle çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Hayata Bizimle Gülümse Projesiyle 5 bin 198 çocuk ve gence çeşitli kurslar, tiyatro ve bilgilendirme semineri verildi.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayata Bizimle Gülümse" Projesiyle 2024 yılında çeşitli kurslar hayata geçirildi. İş Makinesi benzetim eğitim kursu, bilimsel araştırma atölyesi kursu, robotik ve kodlama kursu, yüzme kursu, matematiksel yetkinlik ve fen ve teknolojideki temel yeterlilik kursu, engelli bireye yönelik hobi bahçesi etkinlikleri yapılıp tamamlandı. Tiyatro/drama kursu, tiyatro/drama gösterisi, bilgilendirme seminerleri, halk oyunları kursu da gerçekleştirildi.

Valilik ve tüm paydaş kurumların katılımıyla proje kapanış etkinliği yapıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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