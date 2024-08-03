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Bingöl'de İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye ve Gazze için protesto yürüyüşü düzenlendi

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Bingöl'de Gazze'ye Destek İnisiyatifi Platformu, İran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye'nin vasiyetini yerine getirmek için yürüyüş düzenledi. Binlerce Bingöllü, Filistin'in özgürlüğü için yürüdü ve İsrail'e tepki gösterdi. Yürüyüşte Hamas yetkilisi Dr. Hani Salah Ed Daili, Filistin'in mutlaka özgür olacağına inandığını ifade etti. Program, konuşmaların ardından yapılan dua ile sona erdi.

Bingöl'de İran'da uğradığı suikast sonucu ölen Hamas lideri İsmail Haniye ve Gazze için protesto yürüyüşü yapıldı. Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla yürüyüş yapan vatandaşlar, İsrail'e tepki gösterdi.

Bingöl'de Gazze'ye Destek İnisiyatifi Platformu, İran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye'nin vasiyetini yerine getirmek için yürüyüş düzenledi. 'Gazze'yi Unutma' sloganıyla düzenlenen yürüyüşte binlerce Bingöllü, Filistin'in özgürlüğü için yürüdü. İkindi namazını müteakiben Hacı Hıdır Camii ve Hacılar Camii önünde toplanan vatandaşlar, pankartlar ve attıkları sloganlarla İsrail'i protesto ederek Telekom Kavşağı'na kadar yürüdü. Burada vatandaşlara seslenen Hamas yetkilisi Dr. Hani Salah Ed Daili, şehit Haniye'nin davasına sadık olduğunu ve bu uğurda şehit olduğunu ifade ederek, Filistin'in mutlaka özgür olacağına inandığını ifade etti.

Program, konuşmaların ardından yapılan dua ile sona erdi.

"Filistinli kardeşlerimizin nehirden denize özgür olacaklarına inanıyoruz"

Program sonrası açıklamalarda bulunan Gazze'ye Destek İnisiyatifi Düzenleme Kurulu Başkanı Cengiz Bayraktar, "Şehidimiz İsmail Haniye'nin çağrısı üzerine binlerce Bingöllü olarak bir araya toplandık ve meydanları doldurduk. Onun çağrısını da vasiyet olarak aldık üzerimize. İsrail'e lanet okurken, Gazzeli kardeşlerimiz için de hep birlikte dualar ettik. İnşallah en kısa zamanda Filistinli kardeşlerimizin nehirden denize özgür olacaklarına inanıyoruz. Onları çok seviyoruz ve dualarımız sürekli onlarla beraber" dedi.

Yürüyüşe katılan Serkan Ayhan adlı vatandaş, "Bugün Bingöl halkı olarak şehit İsmail Haniye için bir araya geldik. Ben buradan bütün Bingöl halkına teşekkür ediyorum, meydanları doldurarak bizleri Gazze'ye ve İsmail Haniye'ye mahcup etmedikleri için. Allah, İsmail Haniye ve onunla beraber şehit olanların mekanlarını cennet etsin. İnşallah onların kanının üzerinden Filistin ve Gazze özgür olacaktır" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Haniye Bingöl Gazze Hani İran Yerel Haberler

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