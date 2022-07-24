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Bingöl'de 35 yıllık husumet barışla sonuçlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bingöl'de 35 yıllık husumet barışla sonuçlandı

Bingöl'de Barasi ailesi üyeleri arasında yaklaşık 35 yıldır süren kan davası, kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdi.

Bingöl'de Barasi ailesi üyeleri arasında yaklaşık 35 yıldır süren kan davası, kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdi.

Bingöl merkeze bağlı Çiris köyünde yaşayan Barasi ailesi üyeleri arasında 1987 yıllarında arazi anlaşmazlığı sonucunda çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. 35 yıllık kan davasının sonuçlanması için kanaat önderleri ve İl Müftülüğü devreye girdi ve aileler barışmaya ikna edildi. Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve protokol üyelerinin katılımıyla bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde iki aile mensupları, el sıkışarak, dualar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış sözü verdi. Programa Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Muzaffer Çakar ve kanaat önderleri katıldı.

Çok önemli bir gündem için toplandıklarını belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "İnsan bazen nefsine yenik düşüp yanlışlıklar yapabiliyor. Yaratılışımız gereği de yüce Allah'ın bizlere verdiği bir özellik olan tövbe kapısına sığınmamız bizler için en hayırlısı olandır. Bu anlamda bu barışın sağlanmasında başından sonuna kadar kimler emek vermişse Allah hepsinden razı olsun. Hatalar yapabiliriz ancak önemli olan hatalardan ders çıkarmaktır" dedi.

Bingöl İl Müftüsü Mustafa Topal, "Biz müftülüğümüzün saha çalışmaları neticesinde 35 yıldır küs olan iki ailemizi bir araya getirdik ve bugün kucaklaşmalarına şahitlik ettik. Bu ailelerimizin artık birbirlerine kucak açacaklarına ve seveceklerine eminiz. Bölgemizde ise barışıklığı muhafaza etmek için halkımız da büyük bir irade ortaya koyuyor. Bu iradenin sonucunda bu barış yemeğinin gerçekleşmesini görmekte bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.

Kan davasının barışla sonuçlandırılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden aile mensuplarından Mehmet Buğrahan, "Köyümüzde yaklaşık 35 yıl önce yaşanan kan davasının sonuçlanmasına şahitlik ettik bugün ve bu bizleri çok mutlu etti. Programımıza katkı sunan tüm herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu ailemizin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde hareket etmesi en büyük temennimizdir" dedi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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