Binali Yıldırım'ın eniştesi vefat etti Yerel Haberler AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eniştesi Mustafa Vural hayatını kaybetti. Ak Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eniştesi Mustafa Vural hayatını kaybetti. Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın vefat eden eniştesi Mustafa Vural'ın cenazesinin bugün İstanbul Ümraniye'de Hz. Ali Camii'nde ikindi namazını müteakiben kaldırılacağı bildirildi. Erzincan'da yapımı devam eden Sağlıklı Yaşam Merkezi ve Müze-Kütüphane inşaatında bugün incelemede bulunacakları duyurulan AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır; Mustafa Vural'ın vefat haberini alınca programlarını iptal ederek cenazeye katılmak üzere Erzincan'dan İstanbul'a hareket etti. - ERZİNCAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Binali Yıldırım Mustafa Vural AK Parti İzmir Yerel Haberler

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