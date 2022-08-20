Binali Yıldırım: 'Aliağa, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak'

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir programı çerçevesinde Aliağa'ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı makamında konuk etti.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir programı çerçevesinde Aliağa'ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı makamında konuk etti. Binali Yıldırım, "Aliağa tüm özellikleriyle Türkiye'yi geleceğe taşıyacak potansiyele sahiptir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, Aliağa programı çerçevesinde Aliağa Belediyesine ziyarette bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretten büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa'nın ülke ekonomisine katkısı ve belediye çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Başkan Serkan Acar: "Aliağa üreten bir şehir"

Aliağa'nın sanayisi ve limanlarıyla Türkiye'ye değer katan, üreten bir şehir olduğunu belirten Başkan Serkan Acar, dış ticaretin yüzde 6'sını, ülke ekonomisinin yüzde 2'sini Aliağa'nın karşıladığını söyledi.

Başkan Serkan Acar, daha sonra Binali Yıldırım'a Dokuz Eylül Üniversitesi Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi ile yapımı devam eden katlı kavşak ve sosyal donatı projeleri hakkında bilgi verdi.

Binali Yıldırım: "Aliağa, Türkiye'nin sanayi üretiminde ilk sıralarda yer alıyor"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise Aliağa'nın İzmir'in lokomotif ilçesi olduğunu belirterek, "Aliağa, Türkiye'nin sanayi üretiminde ilk sıralarda yer alıyor. Aliağa tüm özellikleriyle Türkiye'yi geleceğe taşıyacak potansiyele sahiptir" ifadelerini kullandı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, makam ziyareti sonrası günün anısına Binali Yıldırım'a Aliağalı üretici kadınlar tarafından el emeği ile hazırlanan tarihi Helvacı kilimini hediye etti.

Binali Yıldırım'ın ziyaretine ayrıca; AK Parti İzmir Milletvekilleri, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, STK temsilcileri ve parti yöneticileri de katıldı. - İZMİR