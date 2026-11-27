Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yangın güvenliğine ilişkin yönetmelikte yeni düzenlemeye gitti. Araç şarj sistemlerinden güneş enerjisi uygulamalarına, yapı ruhsatı süreçlerinden engelli bireylerin güvenli tahliyesine kadar çeşitli konularda hükümler eklenen Bina Yangın Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniden düzenlenen Bina Yangın Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Sorumlulukların netleştirildiği yönetmelikle elektrikli araç şarj sistemlerinden güneş enerjisi uygulamalarına, yapı ruhsatı süreçlerinden engelli bireylerin güvenli tahliyesine kadar yangın güvenliğinde yeni hükümler getirildi. Yönetmelikle binaların tasarım, yapım, denetim ve kullanım aşamalarında alınması gereken tedbirler güncel ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendi.

Elektrikli araçlar için yeni tedbirler

Yönetmeliğe göre kapalı otoparklarda elektrikli araç şarj sistemlerine ilişkin doğrudan dış ortama giriş ve çıkışı bulunan katlarda araç kapasitesinin yüzde 20'sine, diğer katlarda ise yüzde 10'una kadar şarj sistemi kurulması esas alındı. Araçların şarja erişiminin veya fiziki şartların yeterli olmadığı durumlarda, mahalli itfaiye teşkilatının uygun görüşüyle ilave şarj sistemi kurulabileceği düzenlendi. Yönetmelikte araçlar için ayrılan şarj alanlarında yangının diğer bölümlere yayılmasını önleyici tedbirler alınması, gerekli durumlarda yangın algılama ve erken uyarı sistemlerinin kurulması da yer aldı. Acil durumlarda şarj sistemlerinin elektriğini anında kesebilecek acil durum butonu bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Çatılardaki güneş enerjisi sistemleri için yeni tedbirler geldi

Yapılarda güneş enerjisine dayalı elektrik üretim sistemlerinin çatı, cephe ve açık otopark üstü uygulamalarında alınması gereken yangın güvenliği tedbirleri de yönetmelikte ayrıntılı şekilde belirlendi. Buna göre yangın durumunda kaçış güvenliğinin sağlanması, güneş panellerinin yerleşiminde uygun mesafelerin bırakılması, acil durumlar için devre kesici bulundurulması, sistem parçalarına ilişkin uyarı levhalarının yer alması ve bina içindeki sistemlere uygun yangın algılama ve erken uyarı sistemlerinin kurulması zorunlu hale getirildi.

Ruhsat süreçlerinde itfaiyeden uygunluk görüşü alınacak

Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi süreçlerinde yangın güvenliğine yönelik yeni bir düzenlemeye gidildi. Buna göre yangın algılama, söndürme ve tahliye projeleri ile diğer güvenlik önlemleri öncelikle yerel itfaiye teşkilatı tarafından değerlendirilecek. İtfaiyenin gerekli gördüğü durumlarda yangın güvenlik uzmanlarının da görüşü alınacak. İlgili idareler ancak bu uygunluk görüşünün ardından projeleri inceleyerek onaylayabilecek.

Yangın güvenliğinde görev ve sorumluluklar netleştirildi

Yeni düzenlenen yönetmelikle birlikte yapıların tasarım, inşaat, denetim ve kullanım aşamalarında görev alan kişi ve kurumların yangın güvenliğine ilişkin sorumlulukları açıkça belirlendi. Bu kapsamda proje hazırlayan mimar ve mühendislerin, imar planı ve yapı projelerini yangın güvenliği kurallarına ve ilgili standartlara uygun hazırlaması zorunlu kılındı. Müteahhitlerin ve şantiye şeflerinin ise inşaat faaliyetlerini yönetmeliğe ve onaylı projeye uygun yürütme yükümlülükleri netleştirildi. Proje ve yapım aşamalarında tespit edilen eksiklik ve aykırılıkların bildirilmesi ile gerekli denetimlerin yapılmasına dair sorumluluklar da düzenlendi. Bina sahipleri, yöneticiler ve işletmecilerin ise yangın güvenlik sistemlerini çalışır durumda tutması, düzenli kontrollerini yaptırması ve gerekli güvenlik önlemlerini alması zorunlu tutuldu. Ayrıca yangın güvenlik sistemlerinin bakım ve muayenesini yapan kişiler ile ilgili idarelerin ve yerel itfaiye teşkilatının görev sınırları da net şekilde tanımlandı. Yönetmelik kurallarının uygulanamadığı özel nitelikli yapılarda ise uluslararası standartların kullanılabilmesine imkan tanındı.

Hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşlar için güvenli tahliye

Engelli, yaşlı ve hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşların yangın anında binadan güvenle tahliye edilebilmesi için yeni düzenlemeler yapıldı. Yeni düzenlemeyle yangın güvenlik holü, kaçış merdiveni ve korunumlu koridor gibi kaçış alanlarında özel tahliye bekleme noktaları oluşturulacak. Bu alanlarda görme engelliler için Braille yazılı yönlendirme işaretleri bulunacak ve yardım çağrısı yapılabilmesi için acil durum butonu ya da sesli iletişim cihazı yerleştirilecek. Ayrıca yapı yüksekliği 30,50 metreyi aşan mevcut konutlarda otomatik yangın algılama ve uyarı sistemlerinin kurulması zorunlu hale getirildi.

Yönetmelik, 1 Ocak 2028 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı