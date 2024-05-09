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Muğla'daki öğrenciler Marmaris Bilim Parkı'nın konuğu oldu

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Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçelerinden gelen öğrenciler, Marmaris İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nda eğlenceli bir gün geçirdi. Parkta görevli öğretmenler tarafından park tanıtıldı ve çeşitli etkinliklere katıldılar.

Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçesinde gelen öğrenciler, Marmaris İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nın konuğu oldu.

Marmaris dışından okulların da kendi gezi programlarına dahil ettiği İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nın son konukları Dalamanlı ve Ortacalı öğrenciler oldu. Dalaman Çiftlik Ortaokulu ve Ortaca Dikmekavak Şehit Mustafa Tayyar Temizel İlkokulu öğrencileri okul gezileri kapsamında öğretmenleriyle birlikte Bilim Parkı'na geldi. Parkta görevli öğretmen Belma Güler ve Sibel Yılmaz çocuklara parkı tanıtarak, bilgi verdi. Yaklaşık 2 saat boyunca parkta zaman geçiren çocuklar dış mekandaki 14 farklı bahçeyi tanıdı, kompost oluşumunu öğrendi, bilmiş ev bilimsel düzeneklerini yakından inceledi, çocuklar atölye çalışmasına katılarak kısa film izledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Marmaris Dalaman İçmeler Ortaca Muğla Yerel Haberler

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