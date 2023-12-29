Bilecikli Muhtarlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Toplandı
Bilecik merkez ve ilçelerden toplam 26 muhtar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen '53. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle düzenlenen toplantıya 81 ilden 2 bin 23 muhtar katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhtarların önemine değindi. Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhtarlara gösterdiği değer için teşekkür etti.
Bilecikli muhtarlar da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen '53. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.
Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle düzenlenen toplantıya 81 ilden 2 bin 23 muhtar katılırken Bilecik merkez ve ilçelerden toplam 26 muhtar katılım gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarların önemine değindi.
Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede 26 muhtar ile toplantıya katıldıklarını ve muhtarlara gereken değeri veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teşekkür etti. - BİLECİK