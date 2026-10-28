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Bilecik Yenipazar-Kükürt yolunun 4 kilometrelik bölümü sıcak asfaltla kaplanıyor

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Bilecik Yenipazar-Kükürt yolunun 4 kilometrelik bölümü sıcak asfaltla kaplanıyor
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Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Yenipazar-Kükürt yolunun 4 kilometrelik bölümü, KÖYDES Projesi ve İl Özel İdaresi destekleriyle sıcak asfalta kavuşuyor. Çalışmalar tamamlandığında köylerde ulaşım kalitesinin artması ve vatandaşların daha konforlu seyahat etmesi hedefleniyor.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Yenipazar-Kükürt yolunun 4 kilometrelik bölümü sıcak asfalta kavuşuyor.

Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Osman Aygüneş ve İl Genel Meclisi üyeleri İsmail Yağar ile Murat Çelik, Yukarıboğaz köyünde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Heyet, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Köy yollarında ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar, "Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi" ve İl Özel İdaresinin destekleriyle gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Yenipazar-Kükürt yolunun 4 kilometrelik bölümü bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltla kaplanmış olacak.

Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, "Köylerimizde ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşlarımızın daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. KÖYDES Projesi ve İl Özel İdaremizin destekleriyle yürütülen bu çalışmaların ilçemize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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